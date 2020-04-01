وزير الاعمار: تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين من صندوق الاسكان

وجه وزير الاعمار والإسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني، الثلاثاء، بتأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين من دائرة صندوق الاسكان العراقي التابع للوزارة لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ان “ريكاني وجه بتأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين من دائرة صندوق الاسكان العراقي التابع للوزارة لمدة ثلاثة أشهر (أذار ونيسان وآيار) على ان لا يترتب عن التأجيل أية فوائد تأخيرية لغرض تخفيف الأعباء المالية عن مقترضي الصندوق في ظل الظروف التي يمر بها البلد”.

وأشار إلى “إيقاف قبول وترويج المعاملات الإقراضية الجديدة مؤقتاً والاكتفاء بصرف المعاملات المقبولة سابقا قبل هذا التوجيه وحسب توفر السيولة النقدية لدى الصندوق”.