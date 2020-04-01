وزير الداخلية خلال اشرافه على حملة تعفير مدينة الصدر: يجب التقيد بحظر التجوال

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، على وجود التقيد التام بحظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لمكتب الياسري ان “وزير الداخلية أشرف، اليوم، ميدانياً على الحملة الكبرى لتشكيلات وزارة الداخلية لتعفير مناطق مدينة الصدر للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأكد الياسري بحسب البيان، على “أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا”، مشدداً على “زيادة هذه الحملات في جميع المدن والمحافظات”.

ونبه إلى “ضرورة التزام جميع المواطنين بالإرشادات والنصائح التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية”، مشيراً إلى “وجوب التقيد التام بحظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ووجه وزير الداخلية بـ “استمرار حملات التعفير والتعقيم للوقاية من أية فيروسات وأمراض وبائية”.