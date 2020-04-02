القوات الامنية تعتدي بالضرب على مدير قناة الملوية في سامراء

٣١/٣/٢٠٢٠

اعتدت القوات الامنية بالضرب المبرح على مدير قناة الملوية، الزميل (محمد قادر السامرائي) صباح اليوم الثلاثاء.

السامرائي قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه وأثناء توجهه صباح اليوم الى القناة، اعتدت عليه قوة من الشرطة تابعة للفوج السادس بالضرب المبرح، مستخدمة “اخماس” بنادقها.

وادى الاعتداء الى إصابة السامرائي في الرأس ومنطقة البطن، نتج عنها حالة إغماء شديد، نقل على اثرها الى المشفى، لتلقي العلاج. وأضاف انه كان ابرز للمعتدين كتاب العمليات، والهويات التعريفية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تتمنى السلامة للزميل الصحفي محمد السامرائي، وتحمل الحكومة العراقية، مسؤولية الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الصحفيين من قبل القوات الامنية.

كما وتطالب الجمعية وزارة الداخلية، بتقديم تفسير عن الاعتداءات الاخيرة التي طالت الصحفيين اثناء توجههم من والى العمل، بالرغم من استثناءهم، وضرورة مراعاة القوانين التي تتيح حرية العمل للكوادر الاعلامية، وتمنع الاعتداء عليهم اثناء اداء عملهم.