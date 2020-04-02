جمعية الخير والبركة الثقافية فرع المحمودية تشارك العوائل المتعففة في التخفيف من تداعيات الحجر الصحي

شاركت جمعية الخير والبركة الثقافية فرع المحمودية العوائل المتعففة معاناتها من تأثيرات الحجر المنزلي بسبب انتشار جائحة كورونا والتي تسببت بضرر كبير للعوائل البسيطة والمتعففة من خلال توزيع الغذاء والمساعدات المتوفرة وإيصالها الى دور العوائل المتعففة بالقضاء في النهار والليل … وذلك طيلة فترة حظر التجوال وسوف تستمر بهذا العمل الانساني طيلة فترة الحجر الصحي المنزلي.

حيث قام اعضاء فرع الجمعية بالمحمودية بتوزيع الغذاء والسلة الغذائية عن طريق السيارات في النهار والسير الى ابواب المنازل ليلا ، آملين ان تزول هذه الغمة بأسرع وقت عن البلاد والعباد.

المكتب الاعلامي

٣١ / ٣ / ٢٠٢٠