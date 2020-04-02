عمليات لملاحقة داعش في 3 محافظات

تمكن طيران الجيش، أمس الأول الثلاثاء،من قتل ثلاثة عناصر من داعش شمال غرب مدينة تكريت، تزامناً مع عملية عسكرية ضد التنظيم في ديالى.

وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “بإشراف ميداني من قبل قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى باشرت القطعات ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بعملية عسكرية واسعة ومن سبعة محاور لتفتيش وتطهير شرق وغرب وادي الثرثار (جزيرة الحضر) لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وملاحقة بقايا عناصر داعش الإرهابية”. وأضافت أن “العملية أسفرت عن تدمير عجلة نوع بيك آب عذاري كانت تحمل وقوداً ومواد طبية، وقتل ثلاثة أشخاص من عناصر داعش الارهابي إثر ضربة جوية من قبل طيران الجيش العراقي”.

وأشارت القيادة، إلى “تدمير ثلاث مضافات ل‍داعش”.

وفي سياق متصل، عثرت قوة من الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، على مضافتين لعناصر تنظيم داعش الإجرامي تحوي أسلحة وصواريخ شمال المقدادية في ديالى. وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت (المدى) نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتطهير مناطق شمال المقدادية”. وأضاف البيان أن “القوات عثرت على مضافتين لداعش في منطقة دواليب شمال المقدادية إحداهما تحتوي على أسلحة كلاشنكوف وصواريخ ومواد لوجستية والثانية تحتوي على عبوات ناسفة”.

هذا وشرع الحشد الشعبي والقوات الأمنية صباح يوم أمس( 1 نيسان 2020) بعملية أمنية في مناطق شمال المقدادية في ديالى لتطهيرها من فلول داعش. الى ذلك، أعلن آمر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الأنبار العقيد صلاح العيساوي، أمس الأول الثلاثاء، تطويق ثلاث مناطق جنوبي مدينة الفلوجة بحثاً عن مطلوبين للقوات الأمنية .

وقال العيساوي إن “القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق الفحيلات والبو صالح والبو هوى في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، بحثاً عن مطلوبين ومخلفات عصابات داعش الاجرامية بالتزامن مع سريان حظر التجوال الصحي”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية داهمت المناطق الصحراوية التي كانت تعد في السابق من أهم معاقل داعش الاجرامي إبان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الأنبار”.

وبيّن أن “القوة المقتحمة أغلقت كافة الطرق المؤدية الى المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش للمناطق المشتبه بها”.