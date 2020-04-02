مدير صحة النجف يعلن عن اصابة واحدة بكورونا وشفاء تسعة هذا اليوم الاربعاء

صوت العراق – فراس الكرباسي:

قال الدكتور رضوان كامل الكندي مدير عام صحة النجف الاشرف: نعلن لأبناء المحافظة الكرام تعافي تسعة (٩) من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم الاربعاء.

واضاف الكندي: ونؤكد قيام دائرتنا بتسجيل إصابة واحدة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 1/ 4/ ٢٠٢٠ وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء الفحوصات الى (77) حالة مشتبها بها والحالة تعود لملامس بعمر 31 سنة لحالة مؤكدة في منطقة حي الامير قرب اسواق وجه الشمس.

وتابع الكندي: عليه يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف على النحو التالي :

122 اصابة

31 حالة شفاء

4 حالات وفاة

2 حالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران).

واكد الكندي ان دائرة صحة النجف اتخذت كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم وندعو جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال./انتهى.