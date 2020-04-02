موسكو … مقاطع شعرية
1
عندما يحلق الأحمر في السماء
تظهر شواطىء الملح في عينيها
ينادي الشعر أجنحة موسكو …
تعالي يا ريح الشعر
باركي عينيها ..
2
أيها الرفيق …
على خدها نجمة حمراء
وقلم أحمر يراقص تيجان شفتيها
أيها الرفيق ..
أنها تقترب من القصيدة
أكسر النار وحطم اللهب
أصنع مذبحا وضع قلبي على شفتيها
3
تسير في إحدى أروقة موسكو
من معطف الثلج
تولد ألوان القرنفل
من مرآة الرواق
شاهدت
إيفان …
والعم فانيا
وإيفانوشكا
وصليب أوكسانا ..
4
عاشقان في شارع بموسكو
تلتقط الروح …
صورة لبوكيه الحواس
يشق ظلهما الطريق نحو الجدران الحمراء
وينصهران مع الهوى ..
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب