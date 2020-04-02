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موسكو … مقاطع شعرية

موسكو … مقاطع شعرية

 

1

عندما يحلق الأحمر في السماء

تظهر شواطىء الملح في عينيها

ينادي الشعر أجنحة موسكو …

تعالي يا ريح الشعر  

باركي عينيها ..

 

2

أيها الرفيق …

على خدها نجمة حمراء

وقلم أحمر يراقص تيجان شفتيها

أيها الرفيق ..

أنها تقترب من القصيدة

أكسر النار وحطم اللهب

أصنع مذبحا وضع قلبي على شفتيها

 

3

تسير في إحدى أروقة موسكو

من معطف الثلج

تولد ألوان القرنفل  

من مرآة الرواق

شاهدت

إيفان …

والعم فانيا

وإيفانوشكا

وصليب أوكسانا ..

 

4

عاشقان في شارع بموسكو

تلتقط الروح …

صورة لبوكيه الحواس

يشق ظلهما الطريق نحو الجدران الحمراء

وينصهران مع الهوى ..

 

 

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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