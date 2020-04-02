موسوعة الاعتقادات الخاطئة في زمن الكورونا

ادناه عدد من الاعتقادات الخاطئة والأفكار المشكوك بصحتها

1. احبس أنفاسك لمدة 10 ثوان. إذا لم تستطع، فأنت مصاب بفيروس كوفد 19

2. استنشاق بخار الماء من الأنف والفم بأكبر قدر ممكن يقي من الاصابة

3. الحمام الساخن يمنع اصابتك بالفيروس

4. لقاحات الالتهاب الرئوي ولقاح الانفلونزا تقضي على الفيروس

5. مجففات الهواء للشعر واليد تقتل الفيروس

6. شرب الماء كل 15 دقيقة يوقف العدوى

7. غسل الأنف في المياه المالحة يوقف الإصابة

8. تم صناعة الفيروس في المختبر وانتشر عمدا

9. الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بالفيروس

10. تناول المضادات الحيوية يحمي من الإصابة الفيروسية

11. تناول كميات كبيرة من الثوم فهو فعال في القضاء على الفيروس

12. سيتم انتاج لقاح في الأسابيع القادمة

13. ينتشر مرض الكورونا بشكل أسرع من أي مرض آخر

14. مرض الكورونا أكثر فتكًا من أي مرض آخر

15. الطقس الحار يقتل الفيروس

16. الأطفال لا يصابون بالمرض

17. الحرمل والزنجبيل والقرفة تمنع من الإصابة بالفيروس

المصادر

Snopes.com; WEF; WHO; Johns Hopkins; NY Times

محمد الربيعي (أ.د.)