نائب رئيس الوزراء: مستمرون بتصدير النفط وعمليات الاستخراج لم تتوقف رغم تفشي كورونا

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﱠﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن، اﺳﺘﻤﺮار إﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻮط العراقية اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق العالمية ﺑﺸﻜﻞ سلس، ﻣﻔﺼﺤﴼ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك وزارﺗﻪ ﺧﺰﻳﻨﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ المشتقات وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻰ المحطات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وقال الغضبان أنﱠ “ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد، ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”، ﻣﺆﻛﺪﴽ “ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺬﻟﻚ”.

واشار اﻟﻰ “اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻮط اﻟﻌﺮاﻗﻴﱠﺔ بشكل ﺳﻠﺲ ﻋﺒﺮ المرافئ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﱠﺔ اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق العالمية وﻓﻖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة”.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﺮص وزارﺗﻪ “ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت للمواطنين واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺮج واﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ، إذ وﻓﺮت ﺧﺰﻳﻨﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ المشتقات ﻓﻲ المستودعات اﻟﺨﺰﻧﻴﱠﺔ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺣﺎت والمنافذ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﱠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺒﺎﻋﺔ الجوالين ﻟﻀﻤﺎن إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ”.