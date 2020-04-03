أمانة بغداد تصدر بياناً بشأن عمل كوادرها خلال حظر التجوال

أكدت امانة بغداد، الأربعاء، استمرار اعمالها خلال حظر التجوال، مشيرة الى أن انها تعمل بظروف استثنائية.

وقالت الأمانة في بيان إن “ملاكاتها الآلية والبشرية تعمل بشكل مستمر وبنوبات عمل مختلفة من اجل مواكبة رفع النفايات وإدامة شبكة المجاري وكذلك الاستعداد المتواصل لمواكبة اي موجة امطار محتملة”.

وأضافت أن “كوادرها تعمل في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب كما”، مثمنة “عمل الملاكات الصحية التي تدعم جهود الامانة لا سيما في حملات التعفير وكذلك القوات الامنية التي تقدم التسهيلات اللازمة ولجميع من يقدم الدعم للعمل البلدي والخدمي”.

وتشهد بغداد واغلب المحافظات العراقية حظرا للتجوال منذ أيام ضمن جهود الحكومة لمكافحة فايروس كورونا.