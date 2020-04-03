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ادانة عربية لعدوان مليشيا الحوثي على السعودية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

  أدان السيد احمد ابو الغيط  الامين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات ما قامت به ميلشيا الحوثي من استهداف للأحياء السكنية في مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ الباليستية،

 واكد الامين العام لجامعة الدول العربية تضامن الدول العربية مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد العدواني الخطير.

 من جانبه أكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان له اليوم الاربعاء الاول من ابريل 2020 م الجاري بأن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه الميلشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مُشترك يتمثل في وباء كورونا العالمي.

 وأعرب المصدر عن ثقته في قدرة المملكة السعودية على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها 

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