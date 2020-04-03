الادعاء العام: لجنة التحقيق باستلام 250 مليون دولار من شركة روسية تبدأ اعمالها

أعلنت رئاسة الادعاء العام، اليوم الخميس، عن بدء اعمال لجنة التحقيق المشكلة باستلام مبلغ 250 مليون دولار من شركة روزنفت الروسية من قبل أحد الأطراف بإقليم كردستان، وقضية الاستيلاء على مبلغ مليار دولار من أموال حكومة الإقليم في أحد المصارف اللبنانية.

وقالت الرئاسة في بيان إن “اسماء رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلتها للتحقيق في قضيتي استلام مبلغ 250 مليون دولار كرشوة من شركة روزنفت الروسية من قبل أحد الأطراف في إقليم كردستان، وقضية الاستيلاء على مبلغ مليار دولار من أموال حكومة الإقليم في أحد المصارف اللبنانية بدأت اعمالها”.

وأوضحت، أن “للجنة تتألف من ثلاثة أعضاء وهم القاضي آزاد حسن أحمد رئيس الإدعاء العام في إقليم كردستان رئيساً، والقاضي بشتيوان سمكو نوري عضو الإدعاء العام عضواً، والقاضي عبدالستار محمد رمضان عضو الإدعاء العام عضواً”.

وتابعت، “جاء الكشف عن قضية استلام مبلغ 250 مليون دولار من شركة روزنفت الروسية خلال بيانات اتهام متبادلة بين جهازي المخابرات باراستن وزانياري، أما قضية الإستيلاء على مبلغ مليار دولار من أموال حكومة الإقليم في لبنان فقد نشرتها وسائل إعلام غربية”.

ونوهت الى أن “رئيس حكومة الإقليم انكر صحة القضيتين ودعاً إلى تحقيق الإدعاء العام فيهما”، ميرة الى أن “يعود تاريخ القضيتين إلى فترة الكابينة الوزارية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني”.