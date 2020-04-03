الصحة العراقية ترد على تقارير تشكك بأعداد الإصابات في البلاد

فندت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الخميس، صحة تقارير إعلامية شككت بالأرقام التي تعلنها الوزارة حول أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن «بعض الوكالات الخبرية والصحف تناقلت تشكيكاً بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق، وأدعت أن أطباء أكدوا وجود آلاف الإصابات والوفيات، دون أن تذكر دليلاً واحداً على مدعاها».

وتابعت الوزارة، إن «أعداد الإصابات والوفيات تعلن بعد تأكيدها وتدقيقها من قبل دائرة الصحة العامة في مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعلن بشكل شفاف وعبر الموقف اليومي منذ بداية الأزمة ولحد الآن».

ولفتت إلى أن «منظمة الصحة العالمية ولأكثر من مرة أكدت أن العراق يطبق المعايير الدولية في التعامل مع الإصابات والوفيات والحالات المشتبه بإصابتها».

واعتبرت الوزارة، أن «نشر مثل هذه الأخبار وفي هذا الوقت الحرج سيؤدي إلى تقليل الالتزام بحظر التجوال مما يعني زيادة احتمالية الإصابة وانتشار الوباء»، وحملت وزارة الصحة «الوكالات والصحف المعنية المسؤولية القانونية الناتجة عن نشر معلومات خاطئة تهدد الأمن الصحي للبلد»، وأعلنت أنها ستتخذ «الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التشويش المتعمد».

وكانت وكالة ‹رويترز› قد قالت مساء اليوم، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» (كوفيد-19) يفوق بآلاف الرقم المعلن وهو 772.

وأرجعت الوكالة هذه المعلومة لـ «ثلاثة أطباء من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات بفيروس كورونا، ومسؤول في وزارة الصحة العراقية، ومسؤول سياسي كبير».