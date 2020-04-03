الطائر الاخضر ( طائر الرحمة ) هل ينقذ العراقيون في مصر من محنتهم الحالية ويساهم بعودهم لارض الوطن

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

واصلت شركة الخطوط الجوية العراقية خلال الايام الثلاثة الماضية تسيير رحلات جوية استثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الدول العربية الشقيقة والدول الاجنبية الصديقة وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية بين العراق والدول العربية والاجنبية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

فقد شملت خطة وزارة النقل العراقية بان تسيير شركة الخطوط العراقية ( 23 ) رحلة جوية استثنائية الى ( 11 ) عربية واجنبية وهي ( مصر – الامارات – الاردن – لبنان – السعودية – – تركيا – ايران – الهند – روسيا – بيلاروسيا الشعبية – ماليزيا ) بمعدل ( 1-3 ) رحلة

وخصصت لمصر ثلاث رحلات اولها كانت يوم امس الثلاثاء الحادي والثلاثين من مارس 2020 م والثانية بعد غد الجمعة الثالث من نيسان 2020 م الجاري والثالثة يوم السبت الرابع من الشهر ذاته .

حيث وصل المئات من العراقيين الى بغداد امس الثلاثاء ايضا قادمين من مدينة منسك في جمهورية بيلاروسيا الشعبية ومدينة دبي في دولة الامارات العربية

واستقبل مطار بغداد الدولي يوم امس الاول الاثنين الثلاثين من مارس 2020 م الماضي العراقيين العالقين في ( موسكو وبيروت ودبي ( والراغبين فى العودة إلى العراق من المشمولين بالضوابط الخاصة وهي ( المغادرين خلال الثلاث اشهر الماضية والكروبات السياحية ولم يتمكنوا من العودة لتوقف المجال الجوي وفق قرارات لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 م بسبب تداعيات ازمة كورونا ) .

وفيما يتعلق بشأن العراقيين في مصر المشمولين بضوابط نقلهم بالرحلات الجوية الاستثنائية فقد طالبوا بان تقوم وزارة النقل العراقية بارسال رسالة طمأنة إلى المواطنين العراقيين المتواجدين فى الدول العربية والاجنبية ومنها مصر بأنه سيتم مساعدتهم وتنفيذ جدول الرحلات المقررة باسرع موعد ممكن وشمول جميع من سجل اسمه ضمن قوائم العراقيين الراغبين بالعودة لبغداد مؤخرا .

كما طالب العراقيون في مصر بان يتخذ معالي وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي عدة قرارات تسرع عملية نقل المواطنيين العراقيين المشمولين بالضوابط كذلك الطلبة الراغبين بالعودة لارض الوطن ابرزها الايعاز لشركة الخطوط الجوية العراقية بارسال طائراتها الى مصر على مدار الاسبوع ( جسر جوي ) لنقل اكثر من ( 2000 ) مواطن الى بغداد .

كما عرض العراقيون في مصر غير المشمولين بالضوابط التي حددتها الوزارة على وزير النقل بان يفتح حجز التذاكر من المكاتب في بغداد والمحافظات الاخرى للطلبة الراغبين بالعودة للعراق من قبل ذويهم لتخفيف الجهد على مكتب الخطوط الجوية في القاهرة وحفاظا على ارواحهم نتيجة التجمعات التي قد تحصل من جراء حجز التذاكر هنا في القاهرة و للوقاية من فايروس كرورونا.

واجمع العراقيون في مصر على ايلاء المسؤولين الاهتمام بالعوائل والبنات في حجز التذاكر للاهمية وخاصة هناك طالبات عراقيات وطلاب يعانون من عدم ارسال ذويهم اموال لدعمهم نتيجة توقف العمل بارسال الحوالات في العراق عكس كل دول العالم مما اوقعهم بمشاكل نفسية ومادية ما لا يحمد عقباها .

كما وجهت الجالية العراقية في مصر شكرها وتقديرها للجهود الانسانية الطيبة والمثمرة بمتابعة الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ومعالي وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ومكتب شركة الخطوط الجوية في القاهرة والفريق الركن محمد حميد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة ودورهم الرائد في اطار تقديم التسهيلات لعودة العراقيين

وخاصة متابعة ما كشفه البياتي في وقت سابق بتخصيص رحلات جوية استثنائية لاعادة العراقيين الى البلاد حسب تصريحه ( تم تخصيص رحلات جوية استثنائية جسر جوي خلال الأيام القادمة، لاستيعاب العراقيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن) ووتمنت الجالية العراقية في مصر تواصل ارسال الطائر الاخضر .. طائر الرحمة للحد من معاناة العراقيين في الخارج وتلبية مطالبهم بالعودة لارض الوطن