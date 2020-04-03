تحالف القوى يدعو لتحذير ايران عبر سفيرها من خطورة التدخل بالشأن العراقي

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية البرلمانية رعد الدهلكي، الخميس، وزارة الخارجية لاستدعاء السفير الايراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج وتحذير اخير من خطورة التدخل بالشان العراقي، مشددا على ان ايران عليها ان تحل مشاكلها مع امريكا خارج الحدود العراقية.

قال الدهلكي في بيان إن “حديث ما يسمى بمستشار قائد الثورة الاسلامية المدعو يحيى صفوي عن دفاع العراق المشروع في مواجهة المغامرات الاميركية امر لامفر منه، هو حديث مردود عليه وعلى من يصفق له فالعراق وشعبه اعرف بمصالحهم ودفاعنا كان وسيبقى ضد كل من يتدخل بالشان العراقي الداخلي فايران لاتقل شرا على العراق من امريكا وغيرها من الدول التي جعلت من العراق ساحة لتصفية حساباتهم، فجميعهم اكثر خطورة على العراق من وباء كورونا”.

واكد الدهلكي، أن “العراق قالها مرارا وتكرار انه لم ولن يكون جزء من اللعبة الاقليمية وسياسة المحاور، وسيبقى العراق للعراقيين فقط”، مشددا على “اهمية ان يكون للحكومة ووزارة الخارجية والقوى الوطنية المدافعة عن العراق ومصالحه فقط موقف شجاع وقوي للرد على التدخلات الخارجيه المقيته في الشأن العراقي وايقاف الابواق النشاز المصفقة لها”.

ودعا الدهلكي، وزارة الخارجية الى “استدعاء السفير الايراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج وتحذير اخير من خطورة التدخل بالشان العراقي”، مشددا على ان “ايران عليها ان تحل مشاكلها مع امريكا خارج الحدود العراقية”.