كانت (باسنيوز) كشفت عنها سابقاً .. تقرير: الإصابات بـ «كورونا» في العراق تقدر بالآلاف !!

أفاد تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في العراق يقدر بـ «الآلاف»، على خلاف العدد الرسمي الذي تعلن عنه بغداد، والمقدر ببضع مئات من الحالات.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز ، كشف مسؤولون وأطباء عراقيون ، أن هناك الآلاف من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من إعلان السلطات أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 772 شخصا فقط.

وتحدث هؤلاء للوكالة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم وهم ثلاثة أطباء مشاركين في عمليات الاختبار ومسؤول في وزارة الصحة ومسؤول سياسي رفيع.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي الذي صدر الخميس إن إجمالي الحالات المسجلة في العراق بلغت 772 شخصا، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة.

لكن الأطباء الثلاثة الذي يعملون في فرق صيدلانية وساعدوا في اجراء اختبارات على حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس في بغداد، أكدوا، بناء على مناقشات مع زملائهم الأطباء الذي يطلعون على النتائج اليومية للاختبارات، أن هناك بين حوالي ثلاثة آلاف وتسعة آلاف حالة إصابة مؤكدة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة إن هناك أكثر من ألفي حالة مؤكدة في شرق بغداد وحدها، دون احتساب العدد في مناطق أو محافظات أخرى.

وقال المسؤول السياسي ، الذي حضر اجتماعات مع وزارة الصحة ، إنه تم تأكيد آلاف الحالات.

وقال الأطباء العراقيون الثلاثة والمسؤول السياسي إن مسؤولي الأمن الوطني حضروا اجتماعات وزارة الصحة وحثوا السلطات على عدم الكشف عن الأعداد الكبيرة لأنه يمكن أن يخلق اضطرابات عامة واندفاعا على الإمدادات الطبية ، مما يجعل من الصعب السيطرة على انتشار المرض.

وقال أحد الأطباء إن من المرجح أن يكون عدد الوفيات أعلى من الحصيلة الرسمية ، ولكن ليس كثيرا.

وأضاف ” يوم السبت من الأسبوع الماضي وحده تم دفن نحو 50 شخصا ماتوا بسبب المرض.” في ذلك الوقت كان عدد الوفيات الرسمي 42 شخصا.

ويلقي كثير من الأطباء باللوم في الانتشار المتسارع للمرض على الأشخاص الذين يرفضون إجراء الاختبار أو العزل وعلى خرق الكثيرين لحظر التجول الذي فرضته السلطات في أنحاء البلاد ، بما في ذلك آلاف الزائرين الذين توافدوا إلى ضريح الإمام الكاظم في بغداد الشهر الماضي.

وقال الأطباء الثلاثة ومسؤول الصحة إن العديد من حالات الإصابة الجديدة جاءت من شرق بغداد حيث يعيش كثير من هؤلاء الزائرين.

وكانت (باسنيوز) نقلت السبت 28 مارس / آذار الماضي عن مصدر صحي في العاصمة العراقية بغداد، تأكيده أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والمديريات التابعة لها عن أعداد إصابات فيروس «كورونا» غير حقيقية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ (باسنيوز)، أن «الحكومة العراقية اتخذت ذات السياسة التي اتبعتها الصين وإيران في التقليل من أعداد المصابين بحجة عدم نشر الذعر بين المواطنين، لكنها في واقع الأمر لا تريد أن تبين الأرقام الحقيقية مستوى فشلها في التعامل مع هذه الأزمة»، بحسب رأيه.

لافتاً إلى أن «العاملين في المجال الصحي قد هُددوا من قبل مسؤوليهم بعقوبات شديدة في حال كشفوا المعلومات والأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا».