حظر تجوال في مكة والمدينة بسبب «كورونا»

فرضت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حظر التجوال الكامل في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمكافحة تفشي فيروس «كورونا».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ‹واس› عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إنه «تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر».

مشيراً إلى أن منع التجول لا يشمل دخول وخروج الفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.

ولفت المصدر، إلى أنه سيسمح «في أضيق نطاق لسكان المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً».

ومنعت ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وفق المصدر نفسه.

وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين، اعتماد خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.

يذكر أن ضحايا «كورونا» في المملكة بلغت 1885 إصابة، بينها 21 وفاة، وفق الوزارة.