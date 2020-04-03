حياة الفهد تطالب بطرد الأجانب من الكويت،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت المواقع الإخبارية كلام للممثلة الكويتية حياة الفهد تطالب في وضع العمال الأجانب في الصحاري بسبب فيروس كرونا، وبلا شك هذه التصريحات للممثلة الكويتية الشهيرة حياة الفهد يكشف العقلية المتحجرة العنصرية والفاقدة للانسانية والتي هي نتاج طبيعي لتفكير الغالبية لابناء الدول العربية وبالذات الخليجية،

.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت حياة الفهد في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني على فضائية كويتية، أمس الاول (الثلاثاء)، أن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض.

وقالت الفنانة الكويتية: «لقد مللنا، لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا؛ بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟»، وأضافت باللهجة الكويتية أنه يجب نقل الوافدين للخارج، أو حتى «أقطهم في البر»، أي في الصحراء، الفنانون بكل دول العالم مواقفهم مواقف انسانية وتصريحات حياة الفهد العنصرية تكشف نتانة العقلية العربية لدى الفنانين والمثقفين العرب بشكل عام والخليجيين بشكل خاص ويكشف أنهم متحضرون بعقلية بدوية بعيدة كل البعد عن الإنسانية. هذه الممثلة وادعي أنها في دولة الإنسانية، ونطالب برمي البشر في الصحاري والبراري وفي لهجتها يكطوهم كط،

هذا الموقف المخزي ذكرني بسنوات القهر بسجون السعودية الدولة الخليجية البدوية المتخلفة مصدر الشر والارهاب العالمي، تصوروا اعطونا ٢٠٠ ريال لفترة ستة أشهر ولي العهد سلطان عبدالعزيز في مؤتمر صحفي قال يوبا اعطينا الإعراكيين ميتين ريال؟؟؟؟ بينما عندما استقبلتنا الدنمارك اول وصولي إلى مطار كوبنهاكن وجدنا موظفين في استقبالنا ومكتوب لنا قطعة بالغة العربية والانكيليزية والدنماركية العبارة التالية( اهلا وسهلا ببلدك الثاني الدنمارك) نقلونا بطائرة إلى جزيرة يولاند وجدنا أيضا موظفين ومترجم اخذونا لمكتب كنا أربعة أشخاص وجدنا كل واحد مخصصين له مشرفة وجدنا محضرين لنا شاي وقهوة وأخرجت المشرفة لي ظرف قالت لي وقع قالت لي هذا راتبك وزودنا في ادوات طبخ لكل واحد مع اغطيه وملابس ومناشف واخذونا الى شقة، انا كنت مريض سألوني وضعك يساعد بالشقة قلت لهم نعم بعد أقل من أسبوع اخذوني لطبيبي الخاص وحولني للمستشفى وخصصوا لي غرفة لمدة أسبوع يوميا يتم إجراء فحوصات ….الخ ولم نسمع كلمة من وزير أو مسؤول دنماركي انه قال اعطينا للعراكيين ميتين ريال مثل مافعلها المسؤول الخليجي الهالك، تصريحات حياة الفهد لم تكن مفاجئة لأنها نتاج بيئة متخلفة بدوية لا تفهم معنى الحياة والإنسانية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

ونضع اليكم قصيدة شعرية تروق لقرائنا الكرام

يقول الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدة من ذهب :

إذا ألقى الزمان عليك شرا

وصار العيش في دنياك مرا

فلا تجزع لحالك بل تذكر

كم أمضيت في الخيرات عمرا

وإن ضاقت عليك الأرض يوماً

وبت تئن من دنياك قهراً

فرب الكون ما أبكاك إلا

لتعلم أن بعد العسر يسرا

وإن جار الزمان عليك فاصبر

وسل مولاك توفيقا وأجرا

لعل الله أن يجزيك خيرا

ويملأ قلبك المكسور صبرا

وإن شن البغاة عليك حرباً

وأجروا من دم الأحرار نهرا

فلا تحزن فربك ذو انتقامٍ

سيصنع من دم الابطال نصرا

وإن فرض الطغاة عليك ذلاً

فلا تخضع وعش دنياك حرا

وقل يانفس لي ربُ كريمُ

سيسلخ من ظلام الليل فجرا

وإن جار الصديق عليك ظلماً

وقابلك بالوفاء بعدا وهجرا

فلا تحزن عليه وعش عزيزاً

فقد كنت الوفي وكفاك فخرا

وإن صفت الحياة عليك فاحذر

فَرُبَّ بليةٍ تأتيك غدرا

فكم من مترفٍ بالمال فيها

فأصبح يرتدي ذلا وفقرا

وكم في الناس ذو ملك عظيمٍ

وقد ملك الدنا براً وبحرا

فبعد العز وافته المنايا

وأدخل في ظلام الليل قبرا

هي الدنيا فلا تركن إليها

ولا تجعل لها في القلب قدرا

ومد يديك للرحمن دوماً

فربك لن يرد يديك صفرا