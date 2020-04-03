منتسب امني يمنع قناة اسيا من التغطية في بغداد

منع منتسب امني كادر قناة اسيا من التغطية في بغداد، مساء اليوم الجمعة.

ذكر منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان كادر قناة اسيا المكون من الزميل المراسل طارق الربيعي والمصور رائد فؤاد كانا في مهمة صحفية لنقل اخر المستجدات بشأن سير حظر التجوال في العاصمة بغداد، ومنعهم احد افراد القوات الامنية من التغطية.

حيث اظهر شريط فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، رجل امن بالقرب من احدى نقاط التفتيش، وهو يمنع كادر القناة من التغطية، ويطالبهم بمغادرة المكان على الفور.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين الاعتداء على الزملاء في قناة اسيا، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي في الوقت الذي تبدي مخاوفها من استمرار هذه الاعتداءات على الصحفيين، وسط صمت حكومي.

كما وتطالب الجمعية وزارة الداخلية، بالتحرك فورا لايقاف هذه التجاوزات غير المبررة، والايعاز الى منتسبيها، بفسح المجال للصحافة والاعلام لنقل مايدور من احداث في الساحة، دون الاعتداء والتطاول عليهم اثناء اداء عملهم.