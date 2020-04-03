نائب يطالب عبد المهدي بزيارة البصرة للوقوف على حجم الانتهاكات ضد المصابين بكورونا

كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الأربعاء، عن حصول انتهاكات للمصابين بفايروس كورونا في محافظة البصرة، فيما طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بزيارة المحافظة للوقوف على حجم الانتهاكات.

وقال عواد في بيان إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالب بالحضور لمحافظة البصرة أو إرسال وفد للمحافظة للاطلاع بنفسه على حجم الانتهاكات الموثقة وحجم الفساد الموجود فيها”.

وأضاف انه “سيفضح الفاسدين والمهملين وإبعادهم من المناصب الحساسة ومحاسبتهم والذين يتسببون بإزهاق ارواح المواطنين وفي ذاته يجب مكافئة المجدين بعملهم وتضحياتهم”.

وأوضح عواد، انه “يمتلك فيديوهات ووثائق صادمة لا يحبب خروجها للاعلام في الوقت الحالي والعصيب الذي يوجب علينا التكاتف والتكافل كما دعت المرجعية الرشيدة”.