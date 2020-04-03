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( 4000 ) مقال في كتاب جديد سيصدر لي قريباً

( 4000 ) مقال في كتاب جديد سيصدر لي قريباً
كتابي الجديد بعنوان ( الجالسون على الأرض لا يخشون السقوط )
د . خالد القرة غولي :
( 4000 مقال في كتاب ) يضم ألف مقال نشر لي في الصحف الورقية والالكترونية والمواقع الصحفية والإعلامية والفضائيات العراقية والعربية والدولية في الجزء الاول من الكتاب , يتحدث عن قصص الشعب العراقي الجريح من عام
( 2003 ) ولغاية ( 2020 ) تُعدّ مقدمة كتابي الجديد الجزء الأكثر صعوبة في اصداره ( 1000) مقال وتختلف تبعاً لنوع المقالات وموضوعياتها الاساسية ، وتشتمل المقدمة في بدايتها على موضوع وعنوان الكتاب وماهيته ( 4000 ) مقال في كتاب من اربعة اجزاء , والتي سيتم التوسع فيها بالتدريج في الأجزاء المتبقية من مقالات الكتاب في الجزء الاول ، وعادة ما يتم ذكر الكلمات المفتاحية أو الرئيسية للكتاب في السطور الأولى من المقدمة ، ويجب التعبير عنها بشكل واضح لكي لا يقع القارئ في حيرة من أمره عند قراءتها ، وتعرُّضه لعدم فهمها على النحو المطلوب. البدء بحكاية توضيحة أو اقتباس يشير إلى موضوع كتابة أكثر من ( 4000 ) مقال صحافي في حال كان موضوعه المقال إنسانياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو سياسياً أو دينياً أو رياضياً ، فيمكن رواية قصة قصيرة هادفة عن موضوع المقال في الكتاب ، ويتم في بضعة أسطر في نهاية المقدمة ذكر لمحة عامة عن بنية الكتاب ويُفضَّل تطبيق هذه الخطوة ؛ يعد الكتاب أداةً لبناء المعرفة ، وهو أداةٌ من أدوات التعليم الفعّال ، أما سبب اصدار الكتاب فيكمن في الرغبة في علاج مشكلةٍ أو مسألةٍ معينةٍ ؛ كإيجاد علاج مرضٍ ما. المقال هو وسيلة مساعدة لنجاح الأعمال والدّراسة، فمن خلاله يتم تعزيز قدرات الأفراد وإمكانياتهم ، وتأمين فرص عمل مختلفة ، وكشف الأكاذيب المتعلقة بموضوعات مختلفة ، سواء أكانت قضايا عامة أم شخصية , يُطوّر الكتاب الجديد من حبّ الفرد للقراءة ، والكتابة ، والبحث عن المعلومات ، ودعمها وتبادلها ، فالكتاب يساعد على زيادة وعي الأفراد ، كما يجعلهم يسعون إلى التعلم مدى الحياة ، كما تساعد الأبحاث الشخص على تحويل وجهة نظره أو أفكاره إلى واقع ملموس , المقال هو وسيلة لتغذية العقل والفكر وتنشيط الذهن ، فيسهم البحث في تطوير تفكير الشخص وقدراته ، وهذا بحد ذاته يُعَدُّ غذاءً للعقل ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الإبداع ، والحماية من أمراضٍ كثيرة ؛ الكتاب هو وسيلة لفهم القضايا المتنوعة ، فلمقال الصحافي أهمية عظيمة في التركيز على القضايا التي لم يكن الأفراد يعرفونها من قبل ، أو القضايا التي لم تكن موجودةً من قبل ، كما يمكن أن تُثير االمقالات المتنوعة في اجزاء الكتاب الاربعة تساؤلات متنوعة لم يكن الفرد يدركها. ومن الله التوفيق ..
ولكم مني فائق التقدير
أخوكم .. الدكتور خالد القرة غولي

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