أندية أوروبية تلغي صفقات كبرى: نحن في قلب الأزمة!

وكانت أسماء كثيرة قد ارتبطت بالانتقال من انديتهم الى اندية أخرى، لاوتارو مارتينيز من انترميلان الى برشلونة او ريال مدريد، ايرليغ هالاند من بوروسيا دورتموند الى ريال مدريد، جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الى ليفربول او مانشستر يونايتد، واللائحة طويلة.

لكن تغيرت الأمور الآن، فالأندية بدأت تفكر بتشكيلتها الحالية وقدرتها على التكييف من دون أي تعديلات تُذكر، أو تعديلات طفيفة لا تكلّف خزينة الأندية الكثير من الأموال، ما أدى الى انسحاب نادي ليفربول مثلاً من التعاقد مع جادون سانشو الذي كان مطلب كبير للفريق منذ مطلع الموسم الحالي، بحسب ما ذكرت الصحف الانجليزية.

سانشو لاعب جناح، يلعب على اليمين وعلى اليسار، والتعاقد معه كان قد يؤدي الى تخلي ليفربول عن أحد من نجوم الفريق، محمد صلاح او ساديو ماني، ولكن ليفربول قادر على الاستمرار من دون تعزيز هذه المراكز أو تبديل أي لاعب في الموسم المقبل.

يملك ليفربول ثنائي مميز، والتغير الان قد يكلف الفريق أكثر من صفقة انتقال سانشو (تصل قيمته السوقية الى 130 مليون يورو).

وفي إيطاليا حيث أكد وكيل أعمال اللاعب لاوتارو مارتينيز أن الأخير لن ينتقل الى اسبانيا في الصيف، ما يعني انسحاب الأندية الإسبانية بدورها من هذه الصفقة، بالرغم من برشلونة سعى جاهداً لاقناع اللاعب بالانضمام اليه كونه سيكون بديلاً مناسباً للويس سواريز.

نفس الأمر سيحصل مع ايرلينغ هالاند الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال الى ريال مدريد بعد أن لعب فترة وجيزة مع بوروسيا دورتموند وبرهن على علّو كعبه ومهارته الرائعة.

أمام هذا الواقع، هناك العديد من اللاعبين الذين سيستفيدون من “توقف” سوق الانتقالات لاخذ فرصة ثانية مع فرقهم، على سبيل المثال لوكا يوفيتش الذي سيستغل من دون شك فرصته الثانية مع ريال مدريد من أجل المنافسة أكثر على مركز في التشكيلة الأساسية.

نفس الأمر بالنسبة لعثمان ديمبيلي مثلاً الذي يأمل بأن يتعافى نهائياً من الإصابات ويعود الى مستواه المعهود مع برشلونة ليصرف الفريق النظر عن التعاقد مع نيمار مثلاً.

بعض اللاعبين انتقلوا هذا الموسم على سبيل الإعارة الى فرق أخرى لكسب المزيد من الوقت، على غرار داني سيبايوس الذي انتقل من ريال مدريد الى ارسنال، اللاعب الان يفكر جدياً بالرحيل نهائياً عن الفريق الاسباني كون لا مكان أساسي له، ولكن مع سيتعاقد معه؟

ماورو ايكاردي بدوره الذي يلعب على سبيل الإعارة مع باريس سان جرمان، قد يجد نفسه في انترميلان مرة جديدة وسط كل المشاكل التي تجمعه مع الفريق.