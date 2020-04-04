الزرفي: لن اعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة

اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الجمعة، انه لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة بتشكيل الحكومة، فيما اشار الى ان حكومته ستعمل على اربعة محاور مهمة.

وقال الزرفي في بيان نشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك “كلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان”، مبينا ان “يوم غد سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة”.

واضاف “سنشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي”، مشيرا الى ان “حكومتي ستعمل على اربعة محاور مهمة؛ اولاً العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية وثانيا فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وثالثا اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ورابعا توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي”.

واكد “لن اعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن اتراجع عن دستورية التكليف ولن اخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية”، لافتا الى ان “الخيار يبقى لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحي الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع راي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي”.