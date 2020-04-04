الهلال الأحمر: مساعدات صينية ستصل الى العراق الأسبوع المقبل لمواجهة كورونا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الجمعة، ان دفعتين من المساعدات ستصل إلى العراق مهداة من الصليب الأحمر الصيني الأسبوع القادم لمساعدة العراق في التصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس الجمعية ياسين المعموري في بيان إن “الدفعة القادمة من المساعدات تتضمن جهاز مفراس ومعدات حماية شخصية للعاملين في الحقل الطبي”، مؤكدا على “أهمية حماية العاملين في المؤسسات الصحية لأنهم يمثلون خط الصد الأول”.

وأضاف المعموري، أنه “تم التركيز في هذه المساعدات على دعم الكوادر الصحية بغية حمايتها من انتشار فيروس كورونا وديمومة تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات العراقية”، مشيرا إلى أن “دفعة ثانية من المساعدات ستصل بحلول نهاية الشهر الحالي ومن المؤمل ان تكون هناك دفعات قادمة وعدنا بها الصليب الأحمر الصيني”.