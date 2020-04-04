الى … الحزب الشيوعي العراقي البطل

1

ذكرى تمر من وهج الزمن

الذاكرة تقول أن الرفاق الأصلاء مروا من هنا

ذكرى كسرت شوك النسيان

وكيف ننسى يوم الولادة يوم الزحف يوم قالت القصيدة

المجد والمجد …

النصر والنصر

النضال والنضال

الكفاح والكفاح ..

2

عندما تكتب الذكرى قصيدة

فهناك شاعر وبندقية وصفائح ملحية

يلقي الشاعر حروفه في الفضاء تلتقطها بذور السنديان

تطلق البندقية رصاصاتها فتقتل الجلاد …

ترتفع في أقصى الجهة القلاع ..

3

عندما يحين موعد الذكرى

تتكلم جدران المدينة عن العنفوان

هنا وقع رفيق …

وهناك سنابل رفيقة ..

تتذكر الجراح كيف بكى النهر وكيف سال الدم من شريان الحرية

4

أرفعوا روؤسكم أيها الرفاق

أنها ذكرى الأرض التي قالت لا

أنها صفعة الأمس وصفعة الغد

أرفعوا النياشين والأعلام في الساحات

أحملوا الصرخات وما أن يظهر شعاع الذكرى

ضعوها على نصب التحرير

لتعرف قطعان المغول

كيف يولد من وريد الذكرى …

الوريد ..

5

عائدون مع الذكرى

عام بعد عام

لنا العهد …

نعلقه على

يسار المقاصل ..

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب