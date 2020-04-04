بالوثيقة : لماذا تروج المخابرات الأمريكية ل عدنان الزرفي …

مايكل ب بريجنت الذي نشر هذه الصورة في دعايته للزرف ي

من هو هذا الشخص الخطیر :

” مايكل ب بريجينت زميل أقدم في معهد هدسون الأمريكي. وهو محلل أول في الشرق الأوسط ، ومحاضر سابق في كلية شؤون الأمن الدولي ، وزميل زائر في معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية.

بريجنت هو ضابط مخابــــــــــــــرات سابق يتمتع بخبرة تزيد عن 28 عامًا في العمل الأمني​​والإرهاب ومكافحة التمرد وقضايا السياسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا. وهو خبير في القضايا السياسية والأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتحليل مكافحة الإرهاب ، واتصالات أصحاب المصلحة ، والتخطيط الاستراتيجي.

أمضى وقتًا طويلاً في العمل على التأثير الإيراني في العراق كمستشار لجهاز الأمن والاستخبارات العراقي ، بما في ذلك دور استشاري أساسي مع مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي زرع في مكتب القائد العام. وهو مكتب أنشئ لضمان سيطرة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران على العملية الأمنية والسياسية في العراق.

خدم بريجنت في درع الصحراء وعاصفة الصحراء ، وعمل ضابط اتصال في مصر خلال الانتفاضة عام 2000 ، وضابط مخابرات مكافحة التمرد في القيادة المركزية الأمريكية في عام 2001 ، وقائد سرية في أفغانستان عام 2002.

عمل بريجنت كمستشار مضمن مع البيشمركة في الموصل 2005-2006. أيضًا ، بصفته مدنيًا صغيرًا يعمل لدى وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية ، و عمل مستشارًا سياسيًا وعسكريًا لقوات الدفاع الأمريكية – العراق مع التركيز على المصالحة والتمرد والتأثير الإيراني في العراق من 2007-2011. كان متطرفًا عنيفًا ومحللاً مقاتلًا أجنبيًا في القيادة العامة المركزي الأمريكية CENTCOM من 2011-2013.

حاصل على درجة الماجستير في العلاقات العامة الاستراتيجية من جامعة جورج واشنطن ، وهو خريج معهد اللغة الدفاعية التابع للجيش الأمريكي في اللغة العربية الفصحى الحديثة واللهجة المصرية. مايك كاتب مستقل لصحيفة وول ستريت جورنال وكاتب مساهم في صحيفة ديلي بيست.

لدى مايك بريجينت العديد من المنشورات حول داعش ، وقوة القدس الإيرانية ، وسوريا والعراق. نُشرت كتاباته في فورين أفيرز ، وول ستريت جورنال ، مجلة فورين بوليسي ، مجلة الجزيرة ، لونج وور جورنال ، مؤسسة أمريكا الجديدة ، قناة سي إن إن ، قناة الجزيرة ، بيزنس إنسايدر ، وديلي بيست.

يظهر بشكل متكرر كمحلل خبير في الميليشيات الشيعية وإيران والعراق وداعش مع ظهوره في بي بي سي وورلد نيوز والجزيرة الدولية وسي إن إن وسي إن إن الدولية وفوكس نيوز.” من صفحة مايكل ب بريجنت الشخصية

#الدکتور_صاحب_الحکیم

لندن

آذار 2020

https://www.hudson.org/experts/1076-michael-pregent