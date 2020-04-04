تحالف “الوطن اولاً” يطالب بان يكون لابناء المحافظات المحررة دورا بإدارة ملفاتها الامنية

طالب تحالف “الوطن أولاً”، الجمعة، وزارة الداخلية بأن يكون لابناء المحافظات المحررة دوراً في إدارة ملفاتها الامنية.

وذكر بيان للتحالف ان “وفداً من قيادة تحالف (الوطن أولاً) برئاسة النائب مثنى السامرائي التقى، اليوم، وزير الداخلية ياسين الياسري، حيث ناقش معه الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة وإشراك أبنائها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وخطط الوزارة لمواجهة المخاطر من انتشار فايروس كورونا”.

وأكد وفد التحالف الذي يضم نوابا يمثلون المحافظات المحررة، “دعمه لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار في تلك المحافظات”، مطالباً بأن “يكون لأبنائها دوراً حقيقياً في إدارة ملفاتها الأمنية بما يعزز بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية وسكان تلك المحافظات ويضمن أداءً مهنياً كفوءً بعيدا عن المحسوبية وبيع الولاءات”.

ولفت البيان، إلى أن “الوفد ناقش مع الياسري خطط الوزارة ودورها في الحملة الوطنية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، وضرورة نشر الوعي المجتمعي وتعاون الأهالي مع أجهزة الدولة بجميع صنوفها لمواجهة هذا الخطر المستجد”.