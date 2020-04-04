توضيح من مالية كوردستان حول مشروع نقل المشتقات النفطية من إيران إلى الإقليم

أصدرت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مساء الجمعة، توضيحاً حول مشروع نقل المشتقات النفطية من إيران إلى الإقليم عبر معبر برويزخان الدولي.

أصدرت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مساء الجمعة، توضيحاً حول مشروع نقل المشتقات النفطية من إيران إلى الإقليم عبر معبر برويزخان الدولي.

وقالت الوزارة في بيان : «بصدد التقرير الذي أورده موقع Iraq Oil Repot حول مشروع نقل المشتقات النفطية من إيران إلى إقليم كوردستان عبر معبر برويزخان الدولي، نوضح أن هدف هذا المشروع هو تأمين احتياجات المواطنين من المحروقات كالبنزين والكاز والنفط الأبيض، مع مراعاة إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين، عبر عدم السماح باختلاط سائقي وعاملي الطرفين، وتفريغ المشتقات النفطية بشكل مباشر من الصهاريج، وليس عبر مبادلتها بالنفط الخام».

وأشارت الوزارة أيضاً، إلى أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب «عدم الانتهاء من استصدار الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية».