جمع تواقيع لصرف 300 الف دينار لذوي الدخل المحدود

كشف النائب عن كتلة بدر كريم عليوي، الجمعة، عن جمع تواقيع اكثر من عشرين نائبا لتقديم طلب الى لجنة الازمة البرلمانية، لصرف مبلغ فوري مقداره 300 الف دينار للعوائل ذات الدخل المحدود والكسب اليومي ممن لم يتقاضون راتبا من الحكومة.

وقال عليوي ان “المواطن العراقي ورغم قساوة الظروف المادية والمعيشية ما زال ملتزما بحظر التجوال المفروض من الحكومة لاحتواء وباء كورونا”، مبينا ان “هنالك اكثر من ثلثي ابناء الشعب العراقي ليس لديهم راتب حكومي ويعتمدون بالدرجة الاساس على معيشتهم من خلال العمل الحر اليومي وقد اثرت تلك الاجراءات بشكل مباشر على وضعهم المعيشي”.

واضاف عليوي، أن “اطلاق المواد الغذائية بالبطافقة التموينية والسلال الغذائية رغم انها ذات فائدة لتقليل العبء على اؤلئك المواطنين، لكنها لا تحل كل مشاكلهم فهنالك مرضى بحاجة الى اموال لشراء العلاج وامور حياتية عديدة بحاجة الى مبالغ مالية كدفع بدلات الايجار للمنازل والمولدات الكهربائية الاهلية وغيرها من الامور الحياتية الاخرى”، لافتا الى ان “المواطن البسيط بحاجة الى مبلغ مقطوع خلال هذه الازمة لتمشية اموره وهو ما تم شخصناع خلال المتابعة الميدانية، ما جعلنا نعمل على جمع تواقيع اكثر من عشرين نائبا لتقديم طلب الى لجنة الازمة البرلمانية لاصدار قرار بصرف مبلغ مقطوع 300 الف دينار لكل عائلة ليس لديها راتب من الدولة ويتم صرفها خلال مدة عشرة ايام عبر وكلاء المواد الغذائية او المخاتير”.