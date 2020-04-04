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عالية نصيف تعرب عن شكرها لتنسيقية تجار العراق وتدعو خلية الأزمة للتعاون مع المتبرعين

أعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها لتجار العراق الذين
قدموا تبرعات لمواجهة أزمة كورونا، داعية خليتي الأزمة (الحكومية والنيابية) ووزارة الصحة والجهات المعنية إلى التنسيق والتعاون مع اللجنة التنسيقية لتجار العراق .

وقالت في بيان اليوم :” ان العديد من تجار العراق تبرعوا
بسلات غذائية ومبالغ مالية للعوائل المتعففة وقاموا بتوزيع أدوية للأمراض التي بحاجة إلى علاج عاجل، وكل هذه التبرعات تمت بدون تصوير حرصاً على عدم الترويج لأنفسهم ولتفادي إحراج الناس، كما أن اللجنة التنسيقية لتجار العراق تخطط لإنشاء مستشفى للعزل يتضمن ٣٠٠ سرير
” ، مؤكدة :” ان هذه المبادرات تستحق الشكر والثناء والتقدير، وتسجل لأهل المروءة والشهامة الذين وقفوا مع شعبهم في هذه الظروف القاسية “.

وشددت نصيف على :” ضرورة تعاون خليتي الأزمة (الحكومية
والنيابة) ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية مع اللجنة التنسيقية لتجار العراق وتسهيل قيامهم بالأعمال الخيرية وتشجيع بقية شرائح المجتمع على التكافل الاجتماعي “.

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