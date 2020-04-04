Posted on by

عمليات بغداد تعلن عن قيامها بحملة واسعة لمراقبة أسعار المواد الغذائية والخضار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن قيامها بحملة واسعة لمراقبة أسعار المواد الغذائية والخضار في منطقة الصدرية وعلوة الرشيد.

وقالت القيادة في بيان إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل متابعتها للمحال التجارية وأسعار المواد الغذائية والخضار، حيث شرعت بحملة واسعة في منطقة الصدرية وعلوة الرشيد”.

وأضاف البيان أن الحملة تأتي “لمراقبة أسعار هذه المواد ومحاسبة من يحاول رفعها فوق مستواها الاعتيادي خلال أيام حظر التجوال الوقائي”.

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close