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كوردستان تشدد حظر التجوال للحد الأقصى لمدة 48 ساعة

شددت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، إجراءات حظر التجول خلال 48 ساعة المقبلة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق بيان للوزارة، يمنع حركة المشاة لمدة 48 ساعة، كذلك تمنع قوى الأمن الداخلي والبيشمركة والجيش الاتحادي من استخدام المركبات إلا اذا كانوا في نوبة عملهم.

وقالت وزارة الداخلية في البيان إن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية.

كذلك منع القرار الجديد الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة من التجوال بالسيارات إلا إذا كانوا في دوام رسمي وفق أوراق رسمية، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية.

هذه الإجراءات جاءت بعد تزايد عدد المصابين بفيروس «كورونا» بسبب «الملامسة»، وفق الوزارة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد سمحت، في بادئ الأمر، بتجول المشاة على نطاق محدود لشراء المواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة اليومية.

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