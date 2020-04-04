منظمة العمل الصالح توزع المواد الغذائية على الايتام والمتعففين بمناسبة الولادات الشعبانية وأزمة كورونا

اقامت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الأربعاء المصادف ١ / ٤ / ٢٠٢٠ احتفالية بمناسبة الولادات الشعبانية المباركة بمقرها الرئيسي في منطقة المعامل ببغداد وسط حضور مميز.

وصرح السيد علي جاسم لازم مدير المنظمة على هامش الاحتفالية: ان الأيتام والعوائل المتعففة هم من صميم اهتمامات المنظمة. وأضاف: اننا لن ننساهم ونحن على تواصل دائم معهم. وختم مدير المنظمة تصريحه بدعوة الخيرين الى المساهمة الجادة في الوقوف على متطلبات هذه الشرائح ومساعدتها ومد يد العون لها خصوصا نحن في اشهر مباركة ومقدمين على شهر فضيل وهو رمضان ونمر بأزمة صعبة تتمثل في الحجر الصحي وحظر التجوال لمكافحة جائحة كورونا التي أضرت كثيرا بالشرائح البسيطة والفقيرة.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

١ / ٤ / ٢٠٢٠