نائب: الزرفي اصبح في خبر كان وعلى رئيس الجمهورية تكليف البديل

أكد النائب عدي شعلان ابو الجون، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اصبح في خبر كان، موجها رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح الذي وصفه بـ”خارق الدستور” نصها “كلف البديل واحفظ للعراق مصلحته”.

وقال ابو الجون في بيان إن “المنتفعين من استمرار الازمة السياسية هم المتمسكون فقط بـ عدنان الزرفي وهو مرفوض جهارا ليلا ونهارا وبشتى انواع الصيغ من قبل صناع القرار لدى المكونات السياسية كافة”.

وأضاف ابو الجون، أن “الاجماع الشيعي على عدم مقبولية الزرفي ولد انعكاسات مباشرة على مواقف الكتل السنية والكردية، ليصبح نتاج جميع هذه الاطراف ان المكلف الحالي بات في خبر كان”، منوها الى أن “رسالتنا لمن خرق الدستور هي كلف البديل واحفظ للعراق مصلحته”.