محمد الربيعي (أ.د.)

اهم الوسائل لاحتواء وباء فيروس الكورونا والحد من تأثيره على الصحة العامة هي الحظر، والحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، والعزلة. انه ما توصي به منظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الصحية لدول العالم. وهو من اهم الاجراءات التي يمكن تطبيقها في العراق للحد من انتشاره. انه أفضل الادوات المتوفرة لنا لإبطاء انتشار فيروس الكورونا بالإضافة الى غسل اليدين.

ولكن ماذا يعني هذا ولماذا هو فعال؟ السبب يكمن في سهولة انتشار الفيروس بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض، وان أفضل ممارسة لإبطاء انتشار المرض هو ابتعادهم عن بعضهم الاخر

ولعل المعلومات التالية التي وفرتها دراسة أكملتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أفضل تأكيد لأهمية التباعد الاجتماعي:

· في مجتمع لا يمارس افراده التباعد الاجتماعي – يمكن لشخص واحد أن يصيب 2.5 شخص في 30 يومًا. ويمكن أن يصيب 2.5 شخصا بدورهم 406 شخصًا في 30 يومًا.

· في مجتمع يمارس 50% من افراده التباعد الاجتماعي – يمكن لشخص واحد أن يصيب 1.25 شخص في 30 يومًا. ويمكن أن يصيب 1.25 شخصًا بدورهم 15 شخصًا في 30 يومًا.

· في مجتمع يمارس 75% من افراده التباعد الاجتماعي – يمكن لشخص واحد أن يصيب 0.6 شخصًا في 30 يومًا. يمكن أن يصيب 0.6 شخصًا 2.5 شخصًا في 30 يومًا.

إليك كيفية ممارسة التباعد الاجتماعي الفعال:

· توقف عن مصافحة اليدين. مارس بدلا التلويح أو الإيماءة أو استخدام تحيات أخرى لا تتضمن اتصالاً.

· تجنب المناطق المزدحمة. إن أمكن، ابق على بعد مترين على الأقل عن الآخرين. ذلك لأن جزيئات السعال والعطاس يمكن أن تنتقل مترين على الأقل، ويعتقد بعض الباحثين أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

· إذا شعرت بالمرض، فقم بالحجر الذاتي. هذا يعني تقييد حركتك وفصل نفسك عن الآخرين.

اما النصائح الأخرى لتجنب التقاط الفيروس فتتضمن:

· العمل من المنزل ان أمكن.

· تجنب التجمعات الاجتماعية

· لا تغادر المنزل إلا عند الضرورة القصوى.

· تجنب المولات والأسواق والمستشفيات ووسائل النقل العامة والبنوك ومراكز التقاعد.