الزرفي لبلاسخارت: نحتاج مساعدتكم في الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أمس السبت، لرئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الحاجة الى مساعدة بعثتها والمجتمع الدولي للعراق في الفترة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للزرفي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن الأخير “استقبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وناقشا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق وعمل بعثة الأمم المتحدة وخططها المستقبلية ودعمها للانتخابات المبكرة ومساعدتها في إجراء انتخابات نزيهة”.

وأشار المكلّف بتشكيل الحكومة، خلال اللقاء، إلى “تحديد سنة لإجراء الانتخابات في البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس النواب”، مؤكداً أن “العراق يمر بتحديات كبيرة ووضعنا الخطط اللازمة لتجاوز العديد من هذه التحديات التي كانت من أوليات منهاجنا، بضمنها المباشرة بالتحضير للانتخابات المرتقبة فور نيل الحكومة ثقة البرلمان”.

وشدّد على “أهمية مساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي للعراق خلال الفترة المقبلة”.