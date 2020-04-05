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العمل تنوه بخصوص صفحات “توهم” المواطنين بمعلومات حول “منحة المليون”

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، بياناً نفت فيه معلومات تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون.

وقالت الوزارة في بيان إنها “رصدت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها توهم المواطنين بمعلومات تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون”.

وأضافت، أنها “وزارة العمل تنفي هذه المعلومات المذكورة آنفا وتدعو المواطنين إلى اعتماد موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها”، مؤكدةً أنها “ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها”.

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