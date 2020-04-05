Posted on by

المنافذ: احباط محاولة تهريب 29 عجلة في منفذ ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إحباط محاولة تهريب 29 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم “ضبط ثماني حاويات حجم 40 قدماً تحتوي على 29 سيارة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

وأضافت، أن ذلك جاء “بالتعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية داخل المنفذ، وبناء على المعلومات الواردة من قبل مركز شرطة الجمرك العسكري في المنفذ بوجود عجلات دون الموديل في محطة بوابة البصرة”.

وأشارت الهيئة، إلى أنه “تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close