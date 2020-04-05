المنافذ: احباط محاولة تهريب 29 عجلة في منفذ ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إحباط محاولة تهريب 29 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم “ضبط ثماني حاويات حجم 40 قدماً تحتوي على 29 سيارة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

وأضافت، أن ذلك جاء “بالتعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية داخل المنفذ، وبناء على المعلومات الواردة من قبل مركز شرطة الجمرك العسكري في المنفذ بوجود عجلات دون الموديل في محطة بوابة البصرة”.

وأشارت الهيئة، إلى أنه “تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.