بالوثيقة.. عالية نصيف توجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية حول المزارع العراقية في الخارج

وجهت النائبة عالية نصيف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية

حول المزارع العراقية المملوكة أو المستأجرة في الخارج .

وجاء في السؤال البرلماني :” نرجو تزويدنا بجرد مفصل دقيق

عن المزارع العراقية في الخارج المملوكة أو المستأجرة إلى الحكومة العراقية قبل عام ٢٠٠٣ لغرض استغلالها في زراعة المحاصيل الزراعية مثل الشاي والرز وغيرها، على أن يتضمن الجرد كافة الأراضي الزراعية المستغلة حاليا وغير المستغلة والتي تم بيعها بعد عام ٢٠٠٣ أو المتنازل

عنها لجهات اخرى “.

وذكر المكتب الإعلامي للنائبة نصيف :” أن السيد الوزير

أبدى تعاونه في القضية ووجه الوكيل الإداري بمتابعة كافة حيثياتها وتفاصيلها “.

وبين المكتب الإعلامي :” أن الحقائق التي سيتم التوصل إليها

سنعلنها للشعب العراقي “.