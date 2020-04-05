بغداد تطلب الخبرة الصينية لمواجهة كورونا عبر دائرة تلفزيونية

ترجمة / حامد أحمد

استضاف فريق الخبراء الصيني في العراق مؤتمراً عبر دائرة تلفزيونية في العاصمة بغداد لتبادل الخبرة في مجال التصدي لفايروس كورونا كوفيد -19، والحد من انتشاره .

وشارك في المؤتمر ممثلون عن جمعية الهلال الأحمر العراقية وجمعية الصليب الأحمر الصينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة الى الاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين .

وتقدم، شين زهاو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر ورئيس جمعية الصليب الأحمر الصينية، الذي شارك في المؤتمر عبر دائرة تلفزيونية من بكين، بالشكر للعراق لتزويده الصين بكمامات ومساعدات طبية أخرى أثناء تفشي وباء كوفيد -19 في الدولة الآسيوية .وقال شين، إن الخبراء الصينيين يعملون عن قرب مع العراق لمشاركته خبرتهم في التصدي لهذا الوباء، وصياغة إجراءات وقاية وسيطرة، ومساعدة العراق في تطوير قدراته وإمكانياته في مجال تشخيص مرض فايروس كورونا، وكذلك توفير خطط علاجية للبلد .

وأضاف شين بقوله “أود أن أشكر فريق الخبراء لعملهم الجيد من خلال تعزيز قدرة التشخيص ونشر المعرفة ومهارات الوقاية والسيطرة على الفايروس، ونقل بروتوكولات علاج نافعة لأصدقائنا في العراق .”

وقال إن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستجهز العراق أيضاً بمعدات فحص طبية للكشف عن المرض فضلاً عن معدات حماية شخصية.

من جانبه، قال ياسين أحمد عباس، رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية في تعليق له خلال المؤتمر “ما قدمتموه للعراق هو شيء ثمين جداً وخبراتكم حققت الشيء الأفضل، حيث ساهمت نقل هذه الخبرات المتميزة في طرق محاربة هذا العدو غير المرئي .”

وفي مواجهتهما للعدو المشترك فايروس كورونا تقدّم رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقية بالشكر للجانب الصيني في تجهيزه المنظومة الصحية العراقية بالمساعدة الضرورية جداً، وكذلك شكره لفريق الخبراء الصيني لخبرتهم الثمينة في مجال الوقاية والسيطرة .

وأضاف عباس بقوله “نحن ممتنون جداً لاستجابتكم لاحتياجات النظام الصحي العراقي .”

وفي إشارته الى تفشي وباء فايروس كورونا المستجد حول العالم، ذكر عباس أيضاً خلال المؤتمر التلفزيوني إن الدول حول العالم وجهت أنظارها تجاه خبرة الصين في احتواء الفايروس .

وأضاف قائلاً “أنا متأكد أن الكل في العالم يتطلع لخبرتكم، التي استطعتم من خلالها هزيمة هذا العدو .”

من جانبه قال هان مينجشي، عضو فريق الخبراء والخبير لدى المركز الصيني للسيطرة على الأمراض الانتقالية والوقاية منها، إنه لأجل السيطرة على تفشي فايروس كورونا، اتخذت الحكومة المركزية والحكومات المحلية العراقية إجراءات مهمة مثل غلق الحدود وفرض حظر التجوال وتقييد حركة التنقل بين المحافظات .

رغم ذلك، قال إن العراق ما يزال يواجه تحديات تمثلت بالسيطرة الفعّالة على تنقل المواطنين والافتقار إلى معدات فحص.

السفير الصيني لدى العراق، شانغ تاو قال إن فريق الخبراء الصيني قام بزيارات لعدة محافظات في العراق وشاركها وتبادل معها بخبرات الوقاية والسيطرة مع إقامة جلسات تدريب هناك لم تساعد فقط في استقرار وضع الوباء في العراق بل ساهمت أيضاً في تعزيز العلاقات العراقية الصينية والتنسيق المتبادل بينهما .

فريد عبد القادر، مدير مكتب جمعية الهلال العراقية، وكذلك ممثلو لجنة الصليب الأحمر الدولية في جنيف وبغداد، تحدثوا أيضاً خلال المؤتمر مشيرين الى خبرة الصين في مكافحة هذا الوباء .

وبعد الانتهاء من المؤتمر، أجرى الخبراء الصينيون جلسة تدريبية عبر الشبكة التلفزيونية لكادر طبي عراقي ومتطوعين من جمعية الهلال الأحمر العراقية .

ويعمل فريق طبي صيني مؤلف من سبعة اشخاص منذ 7 آذار مع نظرائهم العراقيين لمساعدة العراق في احتواء فايروس كوفيد -19 المعروف بكورونا.

ووفقاً لاحصائية أعلنت عنها وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة 3 نيسان تسجيل 48 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق ليصبح العدد الكلي للإصابات 820 ومجموع الوفيات 54 وحالات الشفاء 226 .

عن: وكالة شنخوا الصينية