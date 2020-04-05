بمباركة عربية و دولبة إعلان الخامس من أبريل يوماً عالمياً للضمير

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

رحبت الجامعة العربية بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء ممكلة البحرين، بإعلان الخامس من أبريل يوماً عالمياً للضمير.

واكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بان السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة االدول العربية قد عبر عن تقديره للمبادرة البحرينية التي تعكس فهماً دقيقاً لما يحتاج إليه عالم اليوم من قيم يتعين العمل على تعزيزها وغرسها في آلية عمل النظام الدولي والعلاقات بين الشعوب والحكومات، وبين الدول وبعضها البعض.

وأضاف ابو الغيط .. أن أزمة وباء كورونا تُذكرنا جميعاً بأن الإنسانية كلها في قاربٍ واحد، وأن التضامن والتعاضد بين البشر هو سبيل النجاة الوحيد من الازمات الكبري، ومن هنا فإن تلك المبادرة الشاملة يحتاج إليها المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى.

ومن الجدير بالذكر بان المبادرة تبنتها الأمم المتحدة وصدر بها قرارٌ للجمعية العامة تضمن في نصه أن “اليوم الدولي للضمير يُشكل وسيلةً لتعبئةِ جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مُستدام، قوامه الامن والسلام والتضامن والوئام”.