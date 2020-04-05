جائحة (وباء عالمي PANDEMIC ) فايروس كورونا المستجد – 19-COVID أرقام ومؤشرات

سمير كامل

يعاني العالم بمختلف بلدانه وفي كل القارات وبمستويات مختلفة من فايروس كورونا المستجد او كوفيد 19، في ظاهرة لم يشهد التاريخ المعاصر والحديث بعد الحرب العالمية الثانية ما يماثلها، من حدث يشغل عموم الناس وكل الدول على تنوع نظمها السياسية ومستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي.

في هذه الورقة محاولة لقراءة اولية، عبر الارقام ومؤشراتها، لحجم هذا الوباء العالمي، اعتمادا على بيانات العديد من المؤسسات الدولية و المحلية. لامفر لمحدودية المادة من التركيز على الارقام الرئيسية وبدون الخوض في تحليلها المفصل، وانما فقط تقديم خلاصة لاتجاهاتها الرئيسية مع محاولة توضيح بعض المفاهيم المستخدمة والتي تتردد في وسائل الاعلام المختلفة.

لابد في البدء من وضع تعاريف، وليكن بعضها غير نهائي، لبعض المصطلحات المستخدمة:

فايروس كورونا المستجد – كوفيد 19: هو الاسم الرسمي للفايروس، حيث أن الاكتفاء باستخدام فقط فايروس كورونا غير دقيق، كون الاخير يعبر عن عائلة من الفيروسات منها مثلا فيروس سارس الذي انتشر في عام 2017 ولكن بحدود ادنى بكثير من الفايروس الجديد كورونا المستجد او كوفيد 19

الوباء العالمي-الجائحة PANDEMIC والوباء المحلي EPIDEMIC: فايروس كورونا المستجد – كوفيد 19 يسمى وباء عالمي – جائحة – بانديميك لانه شمل كل دول العالم تقريبا، بينما وباء سارس في عام 2017 (ايضا كورونا) وباء محلي – ايبيديمك.

معدل انتشار العدوى: يُعرف أيضًا برقم التكاثر، ويشير إلى مدى عدوى الأمراض المعدية، اي الى متوسط عدد الأشخاص الذين سيصابون بمرض من شخص مصاب ، في مجتمع او تجمع كان خاليًا من العدوى وغير محصن

عدد المصابين بالفايروس: هم من تم فحصهم وتم التأكد من اصابتهم بالفايروس، بغض النظر عن مستوى الاعراض المرضية. في بعض الحالات يكتشف المرض عند اشخاص ليس لديهم اية اعراض بعد، بل جرى فحصهم نتيجة اتصالهم باشخاص مصابين او سفرهم من بلد لاخر.

عدد المتوفين بسبب الفايروس: يتضمن هذا الرقم بشكل عام كل من توفى بعد تشخيص اصابته بفايروس كورونا المستجد، على الرغم من الناحية الطبية ليس بالضرورة ان تكون الاصابة بالفايروس هي السبب الرئيسي او الوحيد للوفاة

عدد المتعافين بعد تشخيص اصابتهم بالفايروس: هم من يتعافون من الفايروس، بعد تأكيد اصابتهم به، وزوال اعراضه منهم بغض النظر عن شدتها. ضمن هذا العدد لايحسب من يصاب فعلا ويتعافى بدون ان يخضع للفحص الطبي وتأكيد اصابته به. في واقع الحال تختلف البلدان في عدد حالات اجراء الفحص الطبي للفايروس، بل وفي عدد غير قليل منها لايجرى الفحص الا لمن يعاني من اعراض قوية تتطلب المساعدة الصحية.

عدد اللذين يرقدون في المستشفى بسبب اصابتهم بالفايروس: وفي غالب الاحيان هم الاشخاص اللذين يحتاجون لمساعدة طبية محدودة او اكثر بسبب اعراض المرض.

عدد اللذين يرقدون في العناية المركزة في المستشفى بما في ذلك من هم مع جهاز التنفس الصناعي

عدد اللذين يرقدون في العناية المركزة في المستشفى ومع جهاز التنفس الصناعي

قمة منحنى الاصابة بالفايروس: هو التاريخ الذي يبلغ فيه الفايروس اعلى معدل اصابة يسجل في مدينة او بلد او منطقة من عدة بلدان، وهو التأريخ الذي يبدأ بعده عدد المصابين بالتناقص.

تسطيح منحنى فايروس كورونا المستجد: يعني تقليل عدد حالات فايروس كوفيد 19 الجديدة من يوم الى اخر، وهو هدف رئيسي لكل جهود التدخل المباشر لمنع ازدياد العدوى، عبر مختلف الاجراءات الحكومية او غيرها.

في مجرى هذه القراءة الاولية ستتم الاشارة الى مصدر البيانات والارقام المستخدمة او التي اعتمد عليها في القيام ببعض الحسابات الاولية في هذه الورقة, علما ان الروابط لمصدر البيانات مرفق في نهاية الورقة.

اذن لنبدأ معا في قراءة بعض الارقام اولا ومن ثم محاولة تحليلها كي لا يكون الحديث مجردا وانما معتمدا على بيانات متحققة، وكثير منها في متناول اغلب الناس بهذا القدر او ذاك.

الجداول التالية اعتمدت بشكل رئيسي على مركز بيانات جامعة جون هوبكنس (المصادر 6 و 7) في الولايات المتحدة والتي تعتمدها العديد من وسائل الاعلام، اضافة الى مركز بيانات الامم المتحدة (المصادر 1 و 2) واليوروستات (المصدر 8 و 9) وموقع الويكيبيديا (المصدر 10). ألتاريخ الذي تشير اليه الارقام من مركز بيانات جامعة هوبكنس هو صباح يوم 02-04-2020 في الولايات المتحدة. لابد من التأكيد ان الاعداد في حركة مستمرة وترتيب البلدان في تغير نسبي مستمر، من حيث عدد الاصابات والوفيات، ولكن جوهر اتجاهات حركتها صحيح بشكل عام، ولذا يمكن اعتبار الحسابات المعتمدة ادناه، مؤشر دقيق للتحليل.

الجدول رقم واحد يتناول في قسمه الاعلى خمسة عشر بلدا تتصدر عدد الاصابات بالفايروس فيها ، يليها عشرة بلدان عربية ومنها العراق ومرتبة ايضا وفقا لعدد الاصابات فيها.

اعتمدت ارقام المصادر اعلاه من حيث عدد السكان والارقام المتعلقة بالفايروس، ومن ثم وعلى اساسها تم حساب النسبة البسيطة لكل منها قياسا لعدد السكان في البلد المعني.

الجدول رقم 1

النسبة من عدد السكان عدد المتوفين بسبب الفايروس النسبة من عدد السكان عدد المتعافين بعد تشخيص اصابتهم بالفايروس النسبة من عدد السكان عدد المصابين (من تم فحصه وتم التأكد من اصابته بالفايروس) عدد السكان البلد

0,0018

5768 0,003 8849 0,069 226374 329550670 امريكا

0,0231

13915 0,030 18278 0,191 115242 60243406 ايطاليا

0,0214

10096 0,057 26743 0,234 110238 47100396 اسبانيا

0,0002

3199 0,005 76571 0,006 82432 1402015640 الصين

0,0013

1074 0,026 21400 0,098 81728 83149300 المانيا

0,0067

4503 0,019 12548 0,086 57807 67076000 فرنسا

0,0038

3160 0,020 16711 0,061 50468 83331064 ايران

0,0044

2921 0,000 191 0,051 34165 66435550 بريطانيا

0,0062

536 0,047 4013 0,215 18475 8586550 سويسرا

0,0004

356 0,000 415 0,019 15679 83154997 تركيا

0,0088

1011 0,022 2495 0,133 15348 11524454 بلجيكا

0,0077

1339 0,001 260 0,085 14784 17451031 هولنده

0,0018

158 0,020 1749 0,124 11027 8902600 النمسا

0,0003

169 0,011 5828 0,019 9976 51780579 كوريا الجنوبية

0,0004

134 0,004 1668 0,026 9731 37979093 كندا

0,0001 21 0,001 328 0,006 1.885 34218169 السعودية

0,0002

86 0,000 61 0,002 986 43000000 الجزائر

0,0001

3 0,003 71 0,030 835 2747282 قطر

0,0001

8 0,001 61 0,008 814 9890400 الامارات

0,0001

52 0,000 179 0,001 779 100200135 مصر

0,0001

54 0,001 202 0,002 772 39127900 العراق

0,0001

44 0,000 30 0,002 676 35856703 المغرب

0,0003

4 0,025 381 0,041 635 1543300 البحرين

0,0002

16 0,001 46 0,007 494 6825442 لبنان

0,0001

14 0,000 5 0,004 455 11722038 تونس

من الجدير ذكره هنا ان الارقام اعلاه عن عدد الاصابات والمتعافين والوفيات، لم يتم الاشارة فيها الى متى سجلت اول حالة اصابة في البلد المعني، والذي في تحليل اكثر تفصيلا يفترض ان يكون ايضا احد العوامل التي يجب ان تدخل في حساب مسار حركة الارقام وتأثيرها على العوامل الرئيسية مثل عدد الاصابات او المتعافين او الوفيات.

من الارقام اعلاه ، وعلى الرغم من ان نسبة الاصابات والوفيات من المجموع العام للسكان في البلد المعني لازالت بشكل عام قليلة جدا ، لكن الامور لا تقاس من الناحية الانسانية وفق هذا المنطق، مضافا لهذا ومع مرور الوقت وبدون خطة وطنية وعالمية يمكن لهذه الارقام ان تتزايد وبمعدلات متسارعة.

في الجدول رقم 2 تم استخدام نفس ارقام المصادر في الجدول رقم 1، ولكن بدون عدد سكان البلد المعني، وفيه تم حساب النسبة البسيطة قياسا الى عدد الاصابات بالفايروس

الجدول رقم 2

النسبة من عدد المصابين عدد المتوفين بسبب الفايروس النسبة من عدد المصابين عدد المتعافين بعد تشخيص اصابتهم بالفايروس عدد المصابين (من تم فحصه وتم التأكد من اصابته بالفايروس) البلد

2,55

5768 3,91 8849 226374 امريكا

12,07

13915 15,86 18278 115242 ايطاليا

9,16

10096 24,26 26743 110238 اسبانيا

3,88

3199 92,89 76571 82432 الصين

1,31

1074 26,18 21400 81728 المانيا

7,79

4503 21,71 12548 57807 فرنسا

6,26

3160 33,11 16711 50468 ايران

8,55

2921 0,56 191 34165 بريطانيا

2,90

536 21,72 4013 18475 سويسرا

2,27

356 2,65 415 15679 تركيا

6,59

1011 16,26 2495 15348 بلجيكا

9,06

1339 1,76 260 14784 هولنده

1,43

158 15,86 1749 11027 النمسا

1,69

169 58,42 5828 9976 كوريا الجنوبية

1,38

134 17,14 1668 9731 كندا

1,11 21 17,40 328 1885 السعودية

8,72

86 6,19 61 986 الجزائر

0,36 3 8,50 71 835 قطر

0,98

8 7,49 61 814 الامارات

6,68

52 22,98 179 779 مصر

6,99

54 26,17 202 772 العراق

6,51

44 4,44 30 676 المغرب

0,63

4 60,00 381 635 البحرين

3,24

16 9,31 46 494 لبنان

3,08

14 1,10 5 455 تونس

في الجدول رقم 2 توضح النسب التي تم حسابها خطورة هذا الفايروس على الحياة البشرية، حيث ان معدل الوفيات كمثال تجاوز في ايطاليا معدل 12% من مجموع الاصابات وهو رقم عالي جدا من الناحية الصحية، كما تجاوز معدل الوفيات في بلدان اخرى 5% وصحيا يعتبر رقماً عالياً ايضا، لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار امكانية تزايد عدد الاصابات بمعدل أعلى او متسارع.

في الرسمين البيانيين التاليين (المصدر 1 و 2) يمكن رؤية مسار عدد الاصابات في العالم بتاريخ 01-04-2020 كخط بياني في الاول بقيمة تراكمية بمقياس الالف K، وكمستطيلات في الثاني تبين عدد الاصابات المسجلة في اليوم الواحد بمقياس الالف K. عدد الاصابات الان بدأ يُرسم بيانيا باستخدام المليون كمؤشر حيث تجاوز عددها المليون.

الرسم البياني 1 و 2

من الامور الهامة والتي يتم التركيز عليها سواءا في كل بلد على حدة او على مستوى الامم المتحدة وبشكل رئيسي من قبل المؤسسات او الادارات الصحية هو معدل انتشار العدوى او معدل التكاثر والتي يتم قياسها بمقياس R0-Transmission Rate وهو ببساطة معدل نقل العدوى من شخص مصاب الى عدد اخر من الناس غير المصابين بالفايروس. فان قيل انه يساوي 2 فيعني ذلك انه سيعدي اثنين وان كان 5 فيعني ذلك انه سيعدي 5 اخرين غير مصابين بالفايروس. كلما ازداد قيمة هذا المعدل في بلد ما تزايدت عدد الاصابات وانتشار العدوى بالفايروس فيه.

ومن هنا يجري بشكل رئيسي اعتماد مختلف الاجراءات والوسائل الحكومية و المجتمعية لتقليل قيمة هذا المعدل تدريجيا وكسر مايعرف بمنحنى العدوى والاصابة بالفايروس.

العديد منا لاحظ في وسائل الأعلام استخدام الجهات الصحية لمنحنى بياني يربط ما بين عدد الاصابات وقدرة الجهاز الصحي في بلدها على التعامل معها، مضافا لقيام هذا الجهاز بواجباته الاخرى اليومية، وبدون ان يحدث انهيار في النظام الصحي من حيث عدم قدرته على استقبال كافة المصابين بالفايروس واللذين هم بحاجة لمساعدة صحية ولاسيما اولئك اللذين يعجز جهازهم التنفسي على القيام بوظيفته البيولوجية بشكل كافي. ان انهيار النظام الصحي سوف يصيب ايضا قدرته الكاملة في الظروف العادية على معالجة كل الامراض المزمنة الاخرى كالقلب او الطارئة كالسرطان وهكذا.

الرسم البياني التالي يوضح جوهر الفكرة ولاي بلد كان، حيث المقاييس فيه تذكر بدون اي اشارة الى التأريخ او القيمة:

الرسم البياني رقم 3

اللون الأحمر يمثل المتوقغ في تزايد عدد الاصابات في حالة لم يحدث اي تدخل حكومي او مجتمعي. والخط المنقط في وسط الرسم يمثل الحد الاقصى في عدد الاصابات الذي يستطع القطاع الصحي في بلد ما التعامل معها ويبقى قادرا على تأدية كل وظائفه الاخرى.

من السهولة اذن استنتاج ماقد يحدث لو ان عدد الاصابات سار كما في المنحنى الأحمر.

ولكن ان استطاعت مختلف الاجراءات الحكومية والمجتمعية من كسر حدة معدل التزايد وبالتالي اخذه شكل المنحنى الأصفر والذي يكون فيه عدد الاصابات في حده الاقصى تحت سقف القدرة القصوى للقطاع الصحي للتعامل معها،

يضمن البلد المعني وسكانه قدرة القطاع الصحي على القيام بوظائفه الحيوية حتى وان طالت الفترة التي يكون عدد الاصابات عاليا.

في الرسم التالي توضيح اضافي لنفس الفكرة مع الاشارة فيها لقمة المنحنيين الاول بدون تدخل والثاني مع التدخل الحكومي والمجتمعي.

الرسم البياني رقم 4

الاجراءات الحكومية والمجتمعية تختلف من دولة لاخرى ومن مجتمع لاخروفقا للرؤية والامكانات الفعلية المتوفرة ولاسيما في القطاع الصحي وعموم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني.

لاحظ في كلا المنحنيين هناك نقطة زمنية تمثل البداية والتي تشير الى تاريخ اول اصابة بالفايروس في البلد المعني، وفي المنحني مع التدخل الحكومي والمجتمعي يكون تاريخ بلوغ قمة عدد الاصابات في وقت متأخر عن قمة المنحني بدون هكذا تدخل.

لكل بلد ومجتمع وضع مقاييسه الخاصة به من حيث كفاءة القطاع الصحي فيه، وبالتالي القدرة الاستيعابية لعدد حالات الاصابة الممكن التعامل معها بدون ان تؤثر على وظائفه الاخرى. بهذا المعني فأن بلدا بقطاع صحي ضعيف يتطلب الامر منه استخدام الاجراءات الحكومية والمجتمعية بشكل اكبرمن بلد اخر ذو قدرة استيعابية اكبر في القطاع الصحي.

ملاحظات اولية عن الحالة العراقية مع الفايروس:

ادناه ارقام من الجهاز المركزي للاحصاء في العراق عن القطاع الصحي لعام 2016:

من المؤكد ان الارقام لعام 2020 تختلف عن ارقام 2016 المتوفرة في المجموعة الاحصائية السنوية لعام 2017 والتي فيها يمكن قراءة ارقام 2015 و 2016 للقطاع الصحي، ولكن مع هذا من الممكن التعامل معها بشكل تقريبي، حيث انها اخر مجموعة احصائية كاملة متوفرة في موقع الجهاز في الانترنيت.

سيتم استخدام عدد سكان العراق لعام 2016 بما يناسب ارقام القطاع الصحي المتوفرة لنفس العام كما مذكور اعلاه.

من المنطقي التوقع ضمن ظروف تطور القطاع الصحي في العراق، ان الزيادة السكانية سارت في السنوات 2016-2020 كانت بمعدل اكبر من زيادة عدد الاطباء والملاكات الصحية والاسرة في المستشفيات، وبهذا يكون الجدول التالي والارقام المحسوبة مؤشر سليم لقدرة القطاع الصحي العراقي.

يمكننا وضع الجدول المبسط التالي:

عدد السكان للملاك الصحي الواحد عدد الملاكات الصحية عدا الاطباء عدد السكان للطبيب الواحد عدد الاطباء عدد السكان للسرير الواحد عدد الاسرة في المؤسسات الصحية عدد السكان في عام 2016

588

61526 1402 25801 864 41862 36169000

ملاحظة: عدد الاطباء المعتمد لايشمل اطباء الاسنان بقدر تعلق الامر بالكادر الطبي الذي يتعامل مع الوباء الفيروسي.

الجدول اعلاه يدعم كون العراق من البلدان التي تحتاج لتدخل حكومي ومجتمعي فعال، كي تبقى عدد الاصابات ضمن السقف الذي يستطع القطاع الصحي التعامل معه. الارقام اعلاه تشير الى انه في حالة تزايد عدد الاصابات بالفايروس، ولاسيما يتطلب الامر ادخالهم للمستشفيات، فان طاقة الاسرة والمستشفيات ستتعرض لضغط والتي هي اساسا تعاني منه، ولابد من التذكير ان العديد من المستشفيات تعود عمليا للقطاع الخاص. ان الدعوات لحملة وطنبة لمواجهة هذا الوباء من قبل مختلف الجهات مبررة تماما، وتشير الى مسؤوليتها امام الوطن والناس.

المعلومات التالية المستقاة من مواقع وزارة الصحة تؤشر لوضع تحت السيطرة لحد الان، والذي يتطلب الاستمرار فيه مع الدعم المجتمعي الكبير له:

لقد سعت وزارتنا خلال الفترة الماضية للانتقال من مرحلة الفحص الوبائي الذاتي الى مرحلة المسح الوبائي الفعال من خلال زيادة عدد المسحات والفحوصات المجراة في بغداد والمحافظات بعد التوسع في نصب الاجهزة و المستلزمات المطلوبة

للفحوصات والذي انعكس على شكل زيادة متوقعة في عدد الاصابات الموجبة المكتشفة في اغلب محافظات العراق بناءا على رؤية الوزارة التي طورتها بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية للتعامل مع مسار الوباء و تأثيراته الانية والمستقبلية والتي ستنعكس على جهود الوزارة في تطويق البؤر الوبائية و الحد من انتشار الوباء في العراق. ان وزارة الصحة والبيئة و خلية الازمة تؤكدان على اهمية تعاون والتزام المواطنين بالحظر الصحي الشامل لاهميته في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الافراد و تقليل نسب الاصابة في العراق وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء. نثمن التعاون و التكامل والتنسيق المستمر بين وزاراتنا و بقية الوزارات و مؤسسات الدولة لادارة الازمة الحالية بروح الفريق الواحد للوصول الى السيطرة الشاملة على انتشار وباء كورونا المستجد و حماية حياة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الصحية في المؤسسات كافة. حمى الله العراق والعراقيين من كل سوء ونسأله العافية و الصحة لاهلنا وبلدنا. حفظ الله العراق وشعبه

الدكتور جعفر صادق علاوي وزير الصحة والبيئة 31 اذار 2020

الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٣٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:

البصرة 9

النجف 1

السليمانية 5

كربلاء 4

أربيل 6

واسط 1

المثنى 1

دهوك 3

بابل 2

الديوانية 2

– سجلت حالتين وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد / الرصافة والديوانية)

– تم تسجيل ١٢ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

السليمانية 1

النجف 9

أربيل 2

– مجموع الإصابات: ٧٢٨ – مجموع الوفيات: ٥٢ – مجموع حالات الشفاء: ١٨٢

وزارة الصحة والبيئة الاربعاء ١ نيسان 2020

في الختام ومن خلال العرض اعلاه يجد المتابع حجم التاثير السلبي الكبير على الحياة الاجتماعية والصحية للبشرية ناهيك عن تاثيراتها الاقتصادية، والتي وفي نهاية المطاف ستصيب وبشكل اكبر ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة في المجتمع، كما حدث في الازمات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد العالمي سابقا.

في الوقت التي اظهرت الاحداث ان بلدان متقدمة مثل ايطاليا واسبانيا او حتى جزئيا الولايات المتحدة، لم يستطع قطاعها الصحي تحمل حجم الضغط الذي شكله وباء كورونا المستجد، فكيف لو كان ذلك الضغط قد واجهته او ستواجهه البلدان الفقيرة وذات القطاعات الصحية المحدودة الامكانية.

كل هذا يجري في الوقت الذي تبلغ فيه الميزانيات العسكرية لدول عديدة ارقاما هائلة (لاحظ المصدر 11)، بل ويستخدم قسما منها في حروب عبثية او بحجج واهية، بدلا من توظيفها في خدمة البشرية والانسان في حياته ومنها الجانب الصحي عبر دعم المؤسسات ذات العلاقة وزيادة كفاءتها، وتفعيل وضمان التأمين الصحي لعموم الناس.

المصادر

1. Department of Economic and UN – 19.html-https://www.un.org/development/desa/en/covidSocial Affairs COVID-19

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3. http://cosit.gov.iq/ -الجهاز المركزي للأحصاء في العراق

4. – /moh.gov.iqhttp://وزارة الصحة العراقية

5. https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/ – وزارة الصحة العراقية، الفيسبوك

6. 19 Data Center-COVID – University Hopkins Johns – https://coronavirus.jhu.edu/

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