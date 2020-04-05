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سنة العشرين ادخيلچ

تمنياتي بالصحة والسلامة من هذا الوباء اللعين


سنة العشرين ادخيلچ
ميسون نعيم الرومي
نـِتـنـقـَـل من بـَـلوه البلـوه
قـَـتـل اوخطف اودَمْـرونـَـه
احـزاب العار ابخِسَّه وِلونَه
جَراد،اتراب،اسيول،اوغزونه
ثلج امطار..انـوبه (كرونه)-
لا مشــفى اولا إدْوايـات
منسـيـّه ابعَمْدَه الخدمات
نِـهـْبـَـوا آلوف المليارات
والشـعـب ايـدوّر بالات
**
سرطان اوجلطات الحاله
وانـوبه (كورونه) اچماله
الكـُـتـَـل اجيوش امجيشـه
تتكاتل واسلاح (امحشيه)-
والدوله التحكمهه الجاره
كـل يـوم امبدله وزاره
والدين (الينگز) بالنـص
مجرم بـِسْمَه..ايفرهد لص
**
امن الشعـب اتعوق الآف
(يمريكا) وينه الانصاف؟
ياشعبي المَـنكوب..ابخيره
مـوت اوجـوع..ضيم اوحـيـره
-(الموصل) (سَدْهـَه) اينازع
لو(طگ) ! يهفي الديـره
لبيوت الصارت مَسْـبـَح
ابـّـ بيتك اسبح وافـرح
**
الحـل بيدك يا (برهم)
مجلس تغلق وانت الأرهم
-(حكومة انقاذ) اتـشـَـكل
ساكت ليش؟ اوتِـتـْخَـتـَّـل
-(امريكه) انتِ المسؤوله
جبتيهم واهجمتي الدوله
سنة العشرين ادخيلچ كافي
ضل شـي النه اوخافي؟
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4/نيسان/2020
ســـــــــــــــتوكهولم

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