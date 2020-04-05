تمنياتي بالصحة والسلامة من هذا الوباء اللعين
سنة العشرين ادخيلچ
ميسون نعيم الرومي
نـِتـنـقـَـل من بـَـلوه البلـوه
قـَـتـل اوخطف اودَمْـرونـَـه
احـزاب العار ابخِسَّه وِلونَه
جَراد،اتراب،اسيول،اوغزونه
ثلج امطار..انـوبه (كرونه)-
لا مشــفى اولا إدْوايـات
منسـيـّه ابعَمْدَه الخدمات
نِـهـْبـَـوا آلوف المليارات
والشـعـب ايـدوّر بالات
**
سرطان اوجلطات الحاله
وانـوبه (كورونه) اچماله
الكـُـتـَـل اجيوش امجيشـه
تتكاتل واسلاح (امحشيه)-
والدوله التحكمهه الجاره
كـل يـوم امبدله وزاره
والدين (الينگز) بالنـص
مجرم بـِسْمَه..ايفرهد لص
**
امن الشعـب اتعوق الآف
(يمريكا) وينه الانصاف؟
ياشعبي المَـنكوب..ابخيره
مـوت اوجـوع..ضيم اوحـيـره
-(الموصل) (سَدْهـَه) اينازع
لو(طگ) ! يهفي الديـره
لبيوت الصارت مَسْـبـَح
ابـّـ بيتك اسبح وافـرح
**
الحـل بيدك يا (برهم)
مجلس تغلق وانت الأرهم
-(حكومة انقاذ) اتـشـَـكل
ساكت ليش؟ اوتِـتـْخَـتـَّـل
-(امريكه) انتِ المسؤوله
جبتيهم واهجمتي الدوله
سنة العشرين ادخيلچ كافي
ضل شـي النه اوخافي؟
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4/نيسان/2020
ســـــــــــــــتوكهولم