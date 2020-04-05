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علاوي يدعو للالتفات الى اوضاع ملايين العاطلين والفقراء والجياع

رأى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، ان ما شهدته مدينة الناصرية من “قمع” ادى الى مقتل عدد من الجايع وصمة عار جديدة، داعيا السلطة‬ للالتفات الى اوضاع ملايين العاطلين والفقراء والجياع والمتظاهرين السلميين.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر “ما شهدته الناصرية‬ من قمع ادى لاستشهاد واصابة عدد من المواطنين الجياع، إنما هو وصمة عار جديدة، تؤكد ان بعض المتسلطين لا يفهمون سوى لغة العنف”.

وأضالف علاوي، “ينبغي ان تلتفت السلطة‬ الى اوضاع الملايين من العاطلين والفقراء والجياع والمتظاهرين السلميين بالاضافة الى مكافحة وباء كورونا”.

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