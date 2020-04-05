لندن: التحقيق جارٍ بمقتل وكيل عريف بريطاني في العراق

أعلن كبير مستشاري الدفاع البريطانية، لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق سير جون لوريمر، السبت، أنه بحث مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري التحقيق الجاري في مقتل وكيل عريف بريطاني في العراق خلال الشهر الماضي.

وقال لوريمر في تغريدة على موقع (تويتر): “بحثت مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري جهود العراق في مكافحة فيروس كوفيد_19، والتحقيق الجاري في مقتل وكيل عريف غيلن بينما كانت تساعد في مهام حماية العراق، تلك هي خطوة إيجابية تجاه محاسبة المسؤولين عن خسارتها”.

وأعلن مسؤول أميركي، الأربعاء (11 آذار 2020)، مقتل أميركيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي في العراق، إثر قصف استهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد.