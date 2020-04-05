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نائب يحذر من كارثة بيئية بمدينة الصدر

دعا النائب عن محافظة بغداد امجد العقابي، السبت، وزارة المالية الى اصدار استثناء بتجديد عقود الاجراء اليومين العاملين في امانة بغداد، محدرا من كارثة صحية وبيئية في مناطق شرقي العاصمة لاسيما في مدينة الصدر.
وقال العقابي ان “هنالك عدد كبير من العاملين بالاجور اليومية يعملون في اعمال النظافة ضمن الفرق التابعة لامانة بغداد، وبعد قرار الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء رقم 350 الذي حدد تجديد العقود كل ثلاثة اشهر فقد اعلنت وزارة المالية بايقاف تجديد العقود والاجور اليومية والتعينات ضمن موازنة عام 2020″، مبينا ان”تلك العقود انتهت في بداية نيسان الجاري ولم تستطع امانة بغداد التجديد لهم بسبب رفض وزارة المالية وضع التخصيصات المالية لتلك العقود”.

واضاف العقابي، ان “الشوارع والازقة في مناطق شرقي بغداد وخاصة مدينة الصدر ومنذ اربعة ايام تحولت الى اكداس من النفايات بسبب عدم وجود عاملين لرفع تلك النفايات بعد انهاء عقود اكثر من 500 عامل، ماينذر بكارثة بيئية، لتزيد تفاقم الازمة الصحية الى جانب انتشار وباء كورونا”، لافتا الى انه “كان من الاجدر ب‍وزارة المالية التريث بهكذا قرارات في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها وان يتم التجديد لتلك العقود لثلاثة اشهر اخرى لحين ايجاد حل واحتواء الازمة الصحية”.

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