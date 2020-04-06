أمانة بغداد: تصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري يومياً

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن تصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري يومياً، فيما اكدت استمرار أعمال التصريف في المحطات ومشاريع المجاري.

وقالت الامانة في بيان ان “ملاكات الامانة في دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية المختلفة بتصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري يومياً بعد ان تتم معالجتها ولعموم مدينة بغداد عدا الأيام التي تشهد تساقط الأمطار ولا سيما الموجات الغزيرة والتي ترتفع فيها كمية التصريف الى مستوى اعلى”.

واضافت ان “أعمال التصريف في المحطات ومشاريع المجاري مستمرة وتعمل بدون توقف رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز”.