المستشـار العلمـي لـوزارة الصناعـة والمعـادن يكشـف عـن تصنيـع أول جهـاز تنفـس صناعـي وجهـاز لتنقيـة الهـواء وروبوتيـن لدعـم القطـاع الصحـي فـي مجابهـة وبـاء كورونـا

كشـف المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن السيد عمـار عبـد الله حمـد عن تصنيع أول جهاز تنفس صناعي وجهاز لتنقية هواء الزفير الخارج من المريض وروبوتات عدد أثنان مجهزة بكاميرا وجهاز لاسلكي لمساعدة الطواقم الطبية والتمريضية لإدخال الدواء والغذاء إلى المريض ونقل النفايات والتجول داخل أروقة المستشفى دون إصدار اي صوت.

وأكـد السيد المستشار خلال ترؤسه يوم الأحد الموافق ٥ نيسان الجاري اجتماع خلية الأزمة العلمية نيابة عن وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالـح عبـد الله الجبـوري وبحضور أعضاء الخلية من السادة المدراء العامين والمهندسين الاختصاص في عدد من تشكيلات الوزارة وهيأة التصنيع الحربي ونخبة من حملة شهادة الدكتوراه في الجامعات العراقية وبإسناد من القطاع الخاص ان الهدف من تشكيل هذه التوأمة العلمية هو لإنتاج جزء من الأجهزة والمعدات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة وتدعم جهود خلية الأزمة الحكومية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠، مشيراً الى ان المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع التكاتف والتعاون لتجاوز أزمة تفشي جائحة كورونا لاسيما من يحملون الكفاءة العلمية من أعضاء الخلية من أجل إسناد القطاع الصحي في البلاد والإسهام في تجاوز الأزمة.

وأعلـن السيد المستشار عن تحقيق نتائج إيجابية منذ تشكيل الخلية قبل عشرة أيام فقط من خلال إكمال تصنيع الأجهزة المذكورة إضافة إلى الكمامة النانوية التي سيتم تصنيعها خلال الأسبوع المقبل وأجهزة التعقيم الأخرى التي تم تصنيع نموذجين منها من قبل الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية وشركة الزوراء العامة لغرض تجهيزها للمستشفيات والبدء بالإنتاج الفعلي فضلاً عن تصنيع الأجهزة الطبية المهمة للحالات الحرجة، معلناً عن أن الخلية ستزف بشرى تصنيع أجهزة طبية في الايام المقبلة بالتعاون والتكاتف بين وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التعليم العالي وهيأة التصنيع الحربي والقطاع الخاص.

وتنـاول الاجتماع استعراض ومناقشة النتائج النهائية للأجهزة والمعدات التي يجري تصنيعها من قبل الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وبالتعاون مع الجهات الساندة في الخلية والامكانيات المتاحة للإنتاج الفعلي والمستمر لهذه الأجهزة والمتطلبات والاحتياجات الواجب توفرها لضمان التصنيع والإنتاج وفق الكميات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة لدى وزارة الصحة من قبل السادة أعضاء اللجنة من خلال شرح آخر مستجدات العمل فيما يخص أجهزة التنفس الصناعي وإنتاج التوصيلات المشتركة لأجهزة التنفس الصناعي التي من خلالها يمكن ربط أكثر من مريض على جهاز واحد وتصنيع القناع الواقي للكوادر الطبية من قبل الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة فضلاً عن أجهزة طبية أخرى كما وتخلل الاجتماع عرض مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية مع الدوائر الصحية لمعاينة نماذج الأجهزة التي تم تصنيعها والاتفاق حول متطلبات ومستلزمات التصنيع والإنتاج لتلبية حاجة المستشفيات والمؤسسات الصحية ودعم عملها في الظرف الراهن.