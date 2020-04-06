عبد المهدي يرحب بمقترح امريكي ببدء حوار استراتيجي مع الحكومة الأمريكية

رحب رئيس الوزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاحد، بمقترح امريكي لبدء حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، فيما طلب السفير الاميركي في بغداد تحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان إن الأخير “استقبل، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وتضمن اللقاء التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

ورحب عبد المهدي، بحسب البيان، بـ “فتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة”.

ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي ل‍عبد المهدي “مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات”.

وتابع البيان أن “المقترح ما سبق للعراق ان اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة”.