علاوي: الصمت الذي يرافق عمليات الاغتيال بالناصرية يُعني الموافقة عليها

اكد رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي، الاحد، ان الصمت الذي يرافق عمليات الاغتيال بالناصرية يُعني الموفقة على تلك العمليات والتي اخرها اغتيال الناشطة انوار جايم مهوس.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر إن “أشباه الرجال وعبيد الاجندات في ⁧ ‫‫الناصرية‬⁩ يواصلون مهمتهم القذرة بالتعرض للاشراف الوطنيين، وهذه المرة عبر اغتيال الناشطة المدنية انوار جاسم مهوس”.

‫واضاف علاوي أن “الصمت على ما يجري يعني الموافقة على مواصلة تلك الجرائم، وان ارتضت الحكومة الصمت، فلا يليق الصمت بأبناء ⁧‫#ذي_قار‬⁩ وتأريخهم المشرف”.

واستُهدِفت الناشطة في ذي قار، أنوار جاسم مهوس، المعروفة بـ”أم عباس”، اليوم الأحد، (5 نيسان، 2020)، بعملية اغتيال أودت بحياتها.